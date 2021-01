Elon Musk empfiehlt Signal-Messenger – falsche Aktie steigt

In Zukunft teilt der Messanger-Dienst WhatsApp Daten der Nutzer mit dem Mutterkonzern Facebook. Darunter sind Telefonnummer und auch Interaktionen der User.

WhatsApp-Änderungen: Mehr Daten gehen an Facebook

Palo Alto. Tesla-Gründer Elon Musk empfiehlt den Messenger Signal. Das freut auch ein Unternehmen, dass mit Signal fast nichts gemeinsam hat.

Am 8. Februar treten die neuen Nutzungsbestimmungen für WhatsApp in Kraft. Durch die geänderten AGBs rücken die Messenger-App und ihr Mutterkonzern näher zusammen - so sollen WhatsApp und Facebook künftig Daten austauschen dürfen. Für Europa gilt das nicht, weil die DSGVO einen solchen Austausch verbietet.

Um ihre Daten in sicheren Händen zu wissen, suchen WhatsApp-Nutzer nun nach möglichen Alternativen zum Messenger. Empfehlungen kommen unter Anderem vom reichsten Mann der Welt: Tesla-Gründer Elon Musk teilte seinen 41,9 Millionen Followern am Donnerstag über Twitter in aller Kürze mit: “Use Signal” (Nutzt Signal).

Signal ist eine kostenlose Messenger-App, die wie WhatsApp auf den meisten Smartphones funktioniert. Anders als der Marktführer gilt Signal wegen seiner automatischen Ende-zu-Ende-Verschlüsselung als deutlich sicherer als WhatsApp.

Elon Musk rät zu Signal - wegen neuen AGBs von WhatsApp

Die App finanziert sich über Spenden und wird von der gemeinnützigen Signal-Stiftung entwickelt. Die Entwickler betreiben den Messenger nach dem Prinzip der sogenannten “Datensparsamkeit” - der Betreiber hat demnach keinerlei Zugriff auf Nutzer-Daten.

Für Signal kam die Empfehlung von Elon Musk, aber auch jene vom prominenten Datenschutz-Aktivisten und Whistleblower Edward Snowden scheinbar überraschend: Die Server des Messengers brachen unter dem Ansturm der Nutzer am Donnerstag und Freitag kurzzeitig zusammen.

Und auch ein anderes Unternehmen profitierte von Musks Tweet - auch, wenn es fast nichts mit dem Signal-Messenger zu tun hat. Nach der Empfehlung des Tesla-Gründers stieg die Aktie des amerikanischen Tech-Unternehmens Signal Advance um etwa 1100 Prozent an.

Die Entwickler des Messengers stellten die Verwechslung am Freitag auf Twitter richtig: “Wir sind das nicht. Wir sind ein unabhängiges Non-Profit-Unternehmen und unser einziges Investment ist das in eure Privatsphäre.” (tbe)