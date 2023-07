Berlin Seit Donnerstag suchen Hunderte Polizisten nach einer offenbar entlaufenen Löwin. Nun äußerte sich sogar ein bekanntes Clan-Mitglied.

Seit den frühen Morgenstunden des Donnerstags sind zahlreiche Polizeibeamte, das Veterinäramt und Jagdpächter im Einsatz, um ein entlaufenes Wildtier einzufangen: Zeugenberichten sowie einer unscharfen Videoaufnahme zufolge könnte es sich um eine Löwin handeln.

Bisher wurde die entlaufene Raubkatze nicht gefunden. Woher sie stammt, ist ebenfalls ungeklärt, hatten unter anderem der Berliner Zoo und Tierpark bereits versichert, dass das Tier nicht aus deren Gehege ausgebrochen sei. Nun äußerte sich ausgerechnet ein Mitglied eines Berliner Clans zum gesuchten Vierbeiner.

Löwin in Berlin: Clan-Sohn schaltet sich ein

Firas Remmo, Sohn des bekannten Berliner Clanchefs Issa Remmo, äußerte sich in seiner Instagram-Story zur Suche nach der entlaufenen Raubkatze. "Wenn jemand etwas weiß, bitte erst mir Bescheid geben, dann führen wir die Löwin in ihr Gehege zurück, bevor irgendein Trottel sie abknallt", hieß es in einem ersten Post. In einem weiteren schrieb Remmo: "Bitte nicht abknallen."

In seiner Instagram-Story teilte der Clan-Sohn zudem Medienberichte zur Suche und nannte die Löwin "Nala", die suahelische Bezeichnung für eine Löwin, die nicht zuletzt durch "König der Löwin" große Bekanntheit erzielt hat: "Wer ist dafür, das Nala überlebt?", fragte er in einem letzten Slide.

Löwin entlaufen: Gehört das Raubtier dem Remmo-Clan?

Remmos Interesse für Raubkatzen ist schon länger bekannt: Zwei Uploads von Dezember 2022 auf dem Instagram-Profil von Firas Remmo zeigen ihn mit einem jungen Tiger. Die Aufnahmen lösten Ende vergangenen Jahres einen SEK-Einsatz in seinem Neuköllner Anwesen aus. Damals hatte er den Tiger als "neues Haustier" bezeichnet, allerdings stellte sich heraus, dass er diesen beim Zirkus Berolina aus Brandenburg für eine Hochzeitsparty gemietet hatte.

Ob das aktuell entlaufene Tier nun möglicherweise dem Clan gehört oder lediglich Remmos Faible für Raubkatzen hinter seinem öffentlichen Interesse an der ausgebüxten Löwin steckt, ist bisher nicht geklärt.

Firas Remmo im Dezember 2022. Foto: Instagram / firas_i_r

"Bild" zufolge sind in den Villen Kleinmachnows allerdings viele Wohlhabende und sogar Clanmitglieder wohnhaft. Dem Bericht zufolge lebt hier ein Teil der Abou-Chakers und ein Mitglied der Remmos. Ob also ein Clanmitgleid hinter hohen Hecken seines Anwesens eine Raubkatze gehalten hat, lässt sich demnach nicht gänzlich ausschließen.

Fest steht aber: In Brandenburg ist die Haltung von 23 Löwen angemeldet, wie das Landesumweltamt mitteilte. Dabei handle es sich um drei Zirkusunternehmen, zwei Zoos und auch eine private Haltung. (day)

