Die Talkshow-Legende Larry King ist mit 87 Jahren am 23. Januar 2021 an den Folgen einer Covid-19-Infektion gestorben.

Er wurde in den 1990ern durch die "Lindenstraße" bekannt: Willi Herren starb am 20. April 2021 im Alter von 45 Jahren.

Der Modedesigner Alber Elbaz starb am 24. April im Alter von 59 Jahren an den Folgen einer Corona-Infektion.

Skandale begleiteten die Karriere des Profi-Wrestlers Jerome Young alias New Jack. Er starb am 14. Mai mit nur 58 Jahren.

Der Fitnesspionier Werner Kieser ist am 19. Mai im Alter von 80 Jahren an Herzversagen gestorben.

"Star Trek"-Schauspielerin Joanne Linville ist am 20. Juni mit 93 Jahren in Los Angeles gestorben.

Mit Martin Perscheid ist einer von Deutschlands berühmtesten Cartoonisten im Alter von nur 55 Jahren gestorben. Er starb am 31. Juli an Krebs.

Der französische Schauspielstar Jean-Paul Belmondo starb am 6. September in Paris mit 88 Jahren.

"The Wire"-Star Michael K. Williams wurde am 6. September tot in seiner New Yorker Wohnung aufgefunden. Er wurde nur 54 Jahre alt.

Schauspielerin Jane Powell, hier in einer Aufnahme aus den 1980er-Jahren, ist tot. Sie starb am 16. September. Powell wurde 92 Jahre alt.

Schauspieler Willie Garson als Stanford Blatch im "Sex and the City"-Ableger "And Just Like That" ist im Alter von 57 Jahren gestorben.

Berlin Trauer in der ESC-Fangemeinde: Der ehemalige Songcontest-Teilnehmer Hayko ist mit 48 Jahren nach einer Coronavirus-Infektion gestorben.

Er galt als einer der bekanntesten Musiker seines Landes und vertrat dieses 2007 sogar beim Eurovision Song Contest in Helsinki. Nun ist der Sänger und Songwriter Hayko im Alter von 48 Jahren an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Das bestätigte ein Sprecher des Krankenhauses, in dem Hayko zuletzt behandelt worden war, gegenüber einem armenischen Radiosender.

Hayko: Exfrau äußerte sich zu Covid-19-Erkrankung

Bereits seit einer Woche habe sich der Sänger nach einer Corona-Infektion in schlechtem Zustand befunden. Zuletzt hatte sich Haykos Exfrau, die Designerin und Sängerin Anahit Simonyan, an die Öffentlichkeit gewandt und davon gesprochen, dass sich der Zustand ihres früheren Mannes verbessert habe. "Wir haben alles versucht, was wir haben. Lasst uns hoffen, dass er es übersteht", schrieb sie.

Hayko beim ESC 2007

Europaweite Bekanntheit hatte der Sänger durch seinen Auftritt beim Eurovision Song Contest 2007 erlangt. Dort vertrat er Armenien mit dem Lied "Anytime You Need" und erreichte den achten Platz. In seiner Heimat war er von 2013 bis 2015 zudem als Teil der Castingshow "The Voice of Armenia" im Fernsehen zu sehen. (nfz)

Mehr Infos rund um den Eurovision Song Contest

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Panorama