Vom 10. bis 14. Mai lädt das PalaOlimpico in der italienischen Stadt Turin zum Eurovision Song Contest 2022 ein. Internationale Künstler treten gegeneinander an, um in die Fußstapfen der letzten Sieger zu treten.

Die Band Måneskin triumphierte vergangenes Jahr in Rotterdam, und zwar mit dem Titel "Zitti e buoni". Lesen Sie in unserer Reihe wichtige Infos zu den diesjährigen Teilnehmern. Mehr zum Thema: ESC 2022: Infos und Termine zum deutschen Vorentscheid

ESC: Ronela Hajati vertritt Albanien

Ronela Hajati stellt beim diesjährigen ESC ihren Song "Sekret" vor. In Albanien ist die 32-Jährige bereits ein großer Star. Die bereits als Kind musikinteressierte Künstlerin schaffte 2013 ihren Durchbruch.

Auf die damalige Erfolgssingle "Mala Gata" folgten die Lieder "A do si kjo" und "Marre", mit denen sie jeweils den 13. Platz in den albanischen Charts erreichte. Nach weiteren Top-30- sowie Top-10-Stücken gelang Hajati 2019 mit "MVP" ihr erster Nummer-1-Hit.

ESC-Teilnehmerin Ronela Hajatis Karriere

Im Sommer 2020 wurde Hajati vom Fußballclub KF Tirana Hajati gebeten, anlässlich der Hundertjahrfeier des Vereins die Hymne "Bardh' e Blu" neu zu produzieren und singen. Im Frühjahr 2021 erschien ihr Debütalbum "RRON".

Die Songwriterin, die bereits als Kind an Gesangwettbewerben teilgenommen hat, gewann am 29. Dezember 2021 die 60. Ausgabe des Festivali i Këngës. Mit dem Sieg beim traditionellen albanischen Musikfestival qualifizierte sie sich für den ESC. (day)

