ESC fällt aus – Stefan Raab plant „Free ESC“ auf Prosieben

Hat gut lachen: Stefan Raab produziert eine Alternative zum ESC, der in diesem Jahr aufgrund der Corona-Krise ausfällt.

Köln. Der Eurovision Song Contest fällt 2020 aus. Kein Grund für Fans, traurig zu sein: Stefan Raab plant auf Prosieben stattdessen den „Free ESC“.

Auch der Eurovision Song Contest (ESC) ist der Corona-Krise zum Opfer gefallen: Am 18. März gaben die Organisatoren des ESC bekannt, dass es in diesem Jahr keine Show geben wird – zum ersten Mal in der 64-jährigen Geschichte des Gesangswettbewerbs.

Fans des musikalischen Wettstreits können sich nun aber zumindest auf einen Ersatz freuen: Prosieben und Ex-TV-Total-Moderator Stefan Raab haben angekündigt, den „Free European Song Contest“ zu veranstalten. Der 53-jährige sagt: „Musik verbindet besonders in schwierigen Zeiten viele Menschen miteinander. Dies ist die Geburtsstunde eines neuen, freien europäischen Songwettbewerbs. Das ist die Geburtsstunde des ‘Free European Song Contest’.“

„Free European Song Contest“ kommt live aus Köln

Die Show soll am 16. Mai live aus Köln gesendet werden (20.15 Uhr). Der Sender betont, dass bei der Produktion „natürlich alle aktuellen gesetzlichen Auflagen und die Vorgaben der Gesundheitsbehörden erfüllt werden“.

Für Raab ist der ESC bereits bekanntes Terrain: Aus Raabs Show „Unser Star für Oslo“ ging Lena Meyer-Landrut als Siegerin hervor und gewann 2010 mit dem Song „Satellite“ den ESC. Ein Jahr später war Deutschland als Gewinner-Land selbst Ausrichter des ESC. Stefan Raab moderierte gemeinsam mit Anke Engelke und Judith Rakers die Live-Show in Düsseldorf.

ProSieben-Chef Daniel Rosemann sagt: „Stefan Raab liebt Musik. Stefan Raab liebt die europäische Idee. Wir freuen uns über die großartige Möglichkeit, Europa in diesen Zeiten mit einem neuen Musikwettbewerb zu leben und zu feiern.“

Welche Kandidaten antreten, ist vorläufig nicht bekannt. Ob Raab selbst moderiert, steht ebenfalls noch nicht fest. Seit seinem Rückzug von der TV-Bühne 2015 war der gebürtige Kölner jedoch meist im Hintergrund als Produzent tätig. (red)