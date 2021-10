Fahndung: Straftäter flieht aus forensischer Psychiatrie

Nachdem ein 34-jähriger Straftäter von seinem unbegleiteten Ausgang in Viersen nicht zurückkehrte, fahndet nun die Polizei nach ihm.

Ein 34 Jahre alter Straftäter ist am Montagabend, 4. Oktober, in Viersen-Süchteln aus der Klinik für forensische Psychiatrie geflohen. Der Mann sei von einem genehmigten, unbegleiteten Ausgang nicht zurückgekehrt, teilte die Kreispolizei Viersen am Dienstag mit. Die Suche nach dem Mann laufe.

Nach Angaben des Landschaftsverbands Rheinland (LVR) hatte der Patient schon länger unbegleiteten Ausgang. Nähere Einzelheiten sind noch nicht bekannt.

Polizei Viersen fahndet nach Straftäter

Der Mann ist 1,70 Meter groß und schlank. Als er zuletzt gesehen wurde, trug er eine graue Jeans, einen grauen Pullover und eine schwarze Jacke. Er hat blaugraue Augen und trägt sein Haar an den Seiten grau und kurz, auf dem Oberkopf blond und etwas länger.

Die Polizei Viersen bittet um telefonische Hinweise unter der Nummer 02162/ 3770, über den Notruf 110 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Fast 200 Straftäter in Viersener Klinik in Behandlung

Im sogenannten Maßregelvollzug der Klinik sind nach Angaben des LVR derzeit rund 190 psychisch kranke und suchtkranke Straftäter durch gerichtliche Anordnung untergebracht.

Laut LVR kehren in etwa zwei Dritteln aller sogenannten Entweichungen die Patienten innerhalb von zwei Tagen in die Klinik zurück, in etwa der Hälfte der Fälle freiwillig. (dpa/lnw)

