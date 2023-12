Fahrräder für 400.000 Euro gestohlen? Polizei fasst Diebe

Elf meist hochwertige E-Fahrräder wurden bei den Durchsuchungen in Coesfeld von der Polizei sichergestellt. Die mutmaßlichen Diebe dürften für mehrere Dutzend Fahrraddiebstähle verantwortlich sein, glaubt die Polizei.

Coesfeld Bei Razzien hat die Polizei in Coesfeld drei Männer festgenommen. Wegen der Menge der zur Last gelegten Taten, bündeln die Ermittler Kräfte.

Nach mehreren Monaten Ermittlungen hat die Polizei in Coesfeld jetzt drei Männer gefasst. Ihnen werden Fahrrad- und E-Roller-Diebstähle zur Last gelegt. Die Schadenssumme liege inzwischen bei gut 400.000 Euro, teilte die Polizei am Freitag mit.

Die Taten gehen zurück bis zum Januar dieses Jahres - „mindestens“ so lang, berichtet am Freitag die Polizei. Die Diebe hätten sich „hauptsächlich auf hochwertige Fahrräder und E-Roller“ konzentriert. Bisher lägen Fälle vor allem aus dem Stadtgebiet von Coesfeld vor, teilte die Polizei mit.

Mutmaßliche E-Fahrraddiebe festgenommen: Alle sind ohne festen Wohnsitz

Die jüngsten Durchsuchungen wären in Coesfeld und im münsterländischen Legden gewesen. Die drei Tatverdächtigen im Alter von 34, 40 und 48 Jahren seien polnischer Herkunft und alle ohne festen Wohnsitz. Der 40-Jährige kam Untersuchungshaft, zu den beiden anderen Männer müsse noch ein Richter über U-Haft entscheiden, hieß es bei der Polizei. „Die Täter haben mindestens zeitweise regelmäßig mehrmals wöchentlich Fahrräder gestohlen“, sagte eine Polizeisprecherin auf Nachfrage. Dies spreche für ein professionelles Vorgehen. „Sonst hätten wir auch keine Haftbefehle bekommen“, sagte sie.

Die Menge der Taten ist so hoch, dass die Polizei Coesfeld eigens eine Ermittlungskommission gebildet hat. Bei den Durchsuchungen seien insgesamt alleine elf meist hochwertige E-Fahrräder sichergestellt worden, zudem ein E-Scooter, drei Fahrrad-Akkus und ein Ladegerät, berichtete die Polizei. „Mindestens vier der Fahrräder und der E-Scooter können Diebstählen zugeordnet werden“, teilte die Polizei am Freitag mit.

Hehler gesteht Ankauf gestohlener Fahrräder

Auch ein Hehler sei in den Fall involviert, berichtete die Polizei. Bei dem Mann aus Legden im Kreis Borken seien der genannte E-Scooter und sechs der sichergestellten Fahrräder entdeckt worden“, teilte die Polizei mit. Der mutmaßliche Hehler habe bei der Polizei ausgesagt, er habe in mehreren Fällen von dem beschuldigten 40-Jährigen, einem früheren Arbeitskollegen von ihm, gestohlene Gegenstände gekauft. Man habe sich bei diesen Geschäften stets auf einem Parkplatz in Coesfeld getroffen.

Die weiteren Ermittlungen laufen noch, berichtete die Polizei. Auch das Technische Hilfswerk (THW) sei bei den Durchsuchungen zur Unterstützung hinzugezogen worden, hieß es.

