Falsche Behörden-Rechnungen - Polizei Düsseldorf fasst Bande

Symbolbild. Insgesamt fünf der beschuldigten mutmaßlichen Betrüger sind jetzt in Untersuchungshaft.

Düsseldorf. Die Polizei Düsseldorf hat eine Bande gefasst. Ihr wird Betrug in Millionenhöhe mit falschen Rechnungen für Handelsregister-Einträge vorgeworfen.

In einer seit mindestens eineinhalb Jahren laufenden Betrugsmasche des sogenannten Offertenbetrugs hat die Polizei Düsseldorf jetzt einen Ermittlungserfolg erzielt. Nach mehreren Razzien in verschiedenen Stadtteilen wurden insgesamt sechs Personen festgenommen, den Betrug mit falschen Behörden-Rechnungen vorgeworfen wird.

Der Schaden dürfte im Millionen-Bereich liegen, vermutet die Polizei. Bisher sind 125 Betrugsfälle bundesweit aktenkundig, die den insgesamt zwölf Tatverdächtigen zur Last gelegt werden, berichtete Julius Sterzel, Sprecher der Staatsanwaltschaft Düsseldorf am Freitag. Die Ermittler gehen von mehreren Tausend falschen Rechnungen aus.

Betrugsmasche: Rechnungen für angebliche Handelsregister-Eintragungen

Betrugsopfer sind Gewerbetreibende offenbar bundesweit, sagt die Staatsanwaltschaft - „die Dunkelziffer dürfte sehr hoch sein“. Spätestens seit Anfang 2020 waren die Täter aktiv und verschickten fingierte Rechnungen an Geschäftsleute. „Bezahlt werden sollten Gebühren von bis zu 1000 Euro wegen Eintragungen in das örtliche Handelsregister“, teilte die Staatsanwaltschaft mit.

„Eine Vielzahl der Rechnungsbeträge wurden bezahlt“, berichtet die Staatsanwaltschaft. Teilweise hätten den wohl täuschend echt aussehenden Behördenschreiben Überweisungsträger beigelegen, teilte Sterzel mit. „Die geforderten Beträge variierten und waren meist in einer Höhe, dass sie in den betroffenen Unternehmen nicht groß auffielen“, sagte der Justizsprecher.

Marihuana, Luxusuhren und 123.000 Euro Bargeld sichergestellt

Bei den mutmaßlichen Strippenziehern der Betrugsmasche, wurden am Donnerstag bei einer groß angelegten Razzia in Räumlichkeiten in drei Düsseldorfer Stadtteilen „umfangreiche Beweismittel“ sicher gestellt.

Neben Computern, Mobiltelefonen, Druckern und verschiedenen Speichermedien stellten die Ermittler auch insgesamt etwa ein Kilo Marihuana sicher, mehrere Luxusuhren im Wert von 300.000 Euro und etwa 123.000 Euro Bargeld. Daneben wurde „hochwertige Kleidung“ gesichert, berichtete die Polizei Düsseldorf.

Fünf Beschuldigte sind jetzt in Untersuchungshaft

Fünf der insgesamt zwölf Beschuldigten im Alter von 24 bis 38 Jahren wurden noch am Donnerstag mit richterlichem Beschluss in Untersuchungshaft genommen, teilte die Polizei mit. Darunter sei auch der mutmaßliche Drahtzieher des Betrugs, berichtete Justizsprecher Sterzel. Gegen einen der Beschuldigten wurde ein Haftbefehl gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt.

Wie die Polizei den mutmaßlichen Betrügern auf die Spur gekommen ist, wolle man vorerst nicht verraten, sagte der Justizsprecher. Die Zugriffen erfolgten in Räumlichkeiten in den Düsseldorfer Stadtteilen Hassels, Rath und Bilk - alles keine Luxusviertel.

Das Ziel der Ermittlungen der eigens gegründeten Ermittlungsgruppe „EK Offerte“ sei es gewesen, an die mutmaßlichen Hintermänner der Betrügerischen Bande zu gelangen, sagte Sterzel. Es handele sich bei den meisten der Festgenommenen um deutsche Staatsbürger. Ihnen wird banden- und gewerbsmäßiger Betrug vorgeworfen.

>> Info:Was tun bei „Schummel-Rechnungen“?

Die Verbraucherzentralen haben eine eigene Internetseite mit Hinweisen zum „Schummelbetrug“ zusammengestellt. Die generelle Empfehlung: Bei Verdacht nicht zahlen! Und: Wer glaubt, gefälschte Behördenpost erhalten zu haben, soll das der Polizei zur Anzeige bringen. Der jährliche Schaden durch diese seit Jahren bekannte Betrugsform wird laut den Verbraucherzentralen auf 15 Millionen Euro in Deutschland geschätzt. Nähere Informationen finden sich hier (externer Link).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Panorama