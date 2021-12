Falsche Polizisten: Schlag gegen Bande an Rhein und Ruhr

Bocholt/Monheim/Essen/Duisburg/Wesel. Der Polizei im Kreis Borken ist ein Schlag gegen eine mutmaßliche „Falsche Polizisten“-Bande gelungen. Taten auch an Rhein und Ruhr.

Die Polizei im Kreis Borken hat eine mutmaßliche Bande ausgehoben, die mit der Masche „falsche Polizisten“ vorwiegend Senioren betrogen haben soll. Die Polizei geht von 200 Taten aus und schätzt die Gesamtbeute auf fast 300.000 Euro. Tatorte waren auch im Ruhrgebiet und im Kreis Wesel.

Schwerpunkt der Bande war der Raum Bocholt, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Zwei der insgesamt elf Verdächtigen sind wohnhaft in Monheim bei Düsseldorf. Insgesamt vier der Beschuldigten sitzen jetzt in Untersuchungshaft.

Falsche Polizisten: Drahtzieher sitzen in der Türkei

„Die Drahtzieher des Betrügerrings sitzen in der Türkei“, sagte der Polizeisprecher. Die Beschuldigten - sieben Männer im Alter von 18 bis 47 Jahren und vier Frauen im Alter von 26 bis 37 Jahren - seien überwiegend vor Ort an Rhein und Ruhr als Boten aktiv gewesen. Vier von Ihnen stünden aber in Verdacht unmittelbaren Kontakt zu den mutmaßlichen Drahtziehern unterhalten zu haben, teilte die Polizei mit. Auch sollen sie mit erbeuteten EC-Karten Geld an Automaten abgehoben und sich um den Verkauf erbeuteten Schmucks und Goldes und um den Geldtransfer in die Türkei gekümmert haben.

Vorangegangen waren Durchsuchungen in insgesamt neun Wohnungen in Bocholt und in Monheim. Dabei seien zahlreiche Beweismittel sicher gestellt worden, berichtete die Polizei am Freitag. Darunter Schmuck, mehrere Tausend Euro Bargeld und mehrere Mobiltelefone.

Beschuldigter schlug Polizist mit Faust ins Gesicht

Konkret angelastet werden den Verdächtigen bisher insgesamt 16 Taten mit 96.000 Euro Gesamtschaden. Die Polizei vermutet jedoch weitaus mehr Taten und geht von 200 Fällen aus und 275.000 Euro Schaden - alle innerhalb der vergangenen zwölf Monate. Tatorte waren vor allem im Kreis Borken, aber auch in Essen, Duisburg, Isselburg, Herten und im Kreis Wesel.

Bei den Haus-Durchsuchungen in Bocholt wurde ein Polizist verletzt. Ein 25-jähriger Beschuldigter habe mit Bruder und Vater erheblichen Widerstand geleistet und einem der Beamten mit der Faust ins Gesicht geschlagen, berichtete die Polizei.

Betrüger fuhren 95-Jährige gar zu ihrer Bank

„Die Tatverdächtigen sind teilweise geständig“, teilte die Polizei am Freitag mit. In U-Haft genommen wurden zwei 26 und 27 Jahre alten Frauen und zwei 25 und 47 Jahre alte Männer, alle aus Bocholt. Alle Verdächtigen - auch die in Monheim - hätten familiäre Bezüge nach Bocholt, sagte der Polizeisprecher.

„Die Täter gingen teilweise perfide vor“, teilte die Polizei mit: „Beispielsweise wurde eine 95-jährige Seniorin von einer der Beschuldigten mit einem Auto zu deren Hausbank gefahren, um dort vermutetes Bargeld erlangen zu können. Der Versuch misslang letztlich.“

Täter setzten Opfer massiv unter Druck

Die kriminelle Masche mit den „falschen Polizisten“ ist seit Jahren bekannt, laut Polizei steigen die Fallzahlen. Täter schlagen per Telefon zu und sind trotz mannigfaltiger Warnungen und Berichten in Medien immer wieder erfolgreich. „Unter dem Vorwand, dass in der Nachbarschaft Straftaten verübt worden seien, wurden einige Senioren über Tage massiv unter Druck gesetzt. Sie wurden gezielt angewiesen, sich niemandem anzuvertrauen, um die angeblichen polizeilichen Ermittlungen nicht zu gefährden“, beschreibt die Polizei.

Der Großteil der Beute ist durch die Bande in die Türkei transferiert worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Münster am Freitag in einer gemeinsamen Presseerklärung mit. Die weiteren Ermittlungen würden sich natürlich auch gegen die mutmaßlichen Drahtzieher richten. Zum konkreten Vorgehen gab es am Freitag aber keine Details. Möglicherweise ermittle die türkische Polizei auch selbst gegen die Bande, hieß es. Die Ermittlungen laufen weiter.

