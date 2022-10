Familien gehen auf A555 aufeinander los – Vollsperrung

Auf der A555 bei Köln sorgte am Samstag ein Familienstreit für eine Sperrung der Autobahn.

Köln. Ein Streit zwischen zwei Familien eskalierte auf der A555 bei Köln. Die Bilanz: Mehrere Verletzte, Anzeigen und eine Vollsperrung.

Ein Streit zwischen zwei Familien eskalierte so sehr, dass die A555 bei Köln in Richtung Bonn zeitweise voll gesperrt werden musste. Laut Zeugenangaben sollen sich die Gruppen auf dem Seiten- und Fahrstreifen angegriffen haben, nachdem der Fahrer (59) eines Taxis sowie ein BMW-Fahrer (32) sich gegenseitig ausgebremst und „angehupt“ haben sollen.

Ersten Ermittlungen zufolge fädelte sich der BMW am Samstagmittag (15. Oktober) vor dem Taxi in den Verkehr ein, wovon sich offenbar beide Fahrer bedrängt fühlten und ihre Autos auf dem Seitenstreifen abstellten und aufeinander losgingen. Die jeweiligen Insassen – offenbar Familienmitglieder der Fahrer – seien laut Polizei mit ausgestiegen und hätten sich dann gegenseitig geschlagen und getreten.

Der Polizei bot sich ein chaotisches Bild

Der Sohn des Taxi-Fahrers, der hinter dem Taxi fuhr, hielt ebenfalls an und griff mit seinen Begleitern in die Auseinandersetzung ein. Einer der Beteiligten soll dabei ein Messer benutzt haben, welches die Beamten sicherstellten.

Die Polizei rückte mit einem Dutzend Beamten an, um den Streit zu schlichten. Bei Ankunft bot sich ihnen ein chaotisches Bild, das offenbar auch einen Tag nach der Tat noch nicht vollends aufgeklärt ist. Man müsse noch weitere Aussagen aufnehmen, um final zu klären, wer in welchem Auto saß und wer zu wem gehörte, so die Kölner Polizei auf Nachfrage dieser Redaktion.

Das ist die Bilanz der Schlägerei

Die Bilanz nach der Prügelei: Sieben Verletzte, von denen zwei zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht wurden und mehrere Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung, Nötigung im Straßenverkehr, Beleidigung sowie Bedrohungen. Damit der Streit zwischen den Familien nicht erneut eskaliert, begleitete die Polizei alle Beteiligten von der Autobahn. Die zwischenzeitliche Vollsperrung der Fahrbahn führte zu langen Staus.

