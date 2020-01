Georgensgmünd. Bei einem tragischen Unfall in Mittelfranken sind eine Frau und zwei ihrer Kinder getötet worden. Ein Kind schwebt in Lebensgefahr.

Bei einem tragischen Unfall in Georgensgmünd in Mittelfranken sind eine Mutter und zwei ihrer Kinder gestoben.

Die beiden neun und zwölf Jahre alten Kinder erlagen in der Nacht zum Montag ihren Verletzungen, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Ein vier Jahre altes Kind schwebte weiter in Lebensgefahr.

Der Ehemann der 35 Jahre alten Mutter hatte bei dem Unfall auf der Bundesstraße 2 ebenso schwere Verletzungen erlitten wie der 19 Jahre alte Unfallverursacher. Beide schwebten früheren Angaben zufolge aber nicht in Lebensgefahr. Der Transporter des 19-Jährigen war am späten Sonntagnachmittag in Richtung Nürnberg unterwegs gewesen, als er aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet und in das Familienauto krachte.

Ein weiterer verheerender Unfall ereignete sich ebenfalls am Sonntag in Südtirol: Ein offenbar schwer betrunkener Mann raste in eine Touristengruppe – sechs junge deutsche Reisende kamen dabei ums Leben.