Jugendherbergen in NRW: Sieben Tipps für den Familienurlaub

Der Familienurlaub im Ausland wird immer teuer - Alternativen müssen her. Eine Lösung: Urlaub in einer Jugendherberge in NRW.

Die Auswahl an Jugendherbergen in NRW ist groß, mit Urlaub von ruhig über sportlich bis nass.

Wir haben uns auf die Suche begeben - und stellen euch sieben Jugendherbergen in NRW vor.

Wer als junge Familie in der Ferienzeit weit verreisen möchte, muss tief in die Tasche greifen. Mal eben eine Woche auf die Balearen mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern – möglichst „All In“, damit am Ende nicht Cola, Eis und Co. das Reisekonto sprengen - können sich viele einfach nicht leisten – schon gar nicht in Zeiten der Inflation. In der Hochsaison liegt der Preis für eine Woche, je nach Anbieter, Hotel und Abflughafen, dann schon bei etwa 2500 Euro – teurer geht natürlich immer.

Eine kostengünstigere Alternative liegt manchmal näher als Eltern glauben – Abenteuer für die Kids inklusive. Und das auch noch in NRW. Jugendherbergen sind längst nicht mehr nur nüchterne Nachtunterkünfte für Wanderer mit Schlafkojen – es sind Familienhotels, die Gästestruktur besteht nicht mehr nur aus Schulklassen.

Jugendherbergen in NRW: Alternativ-Urlaub mit vielen Möglichkeiten

Die Ausstattung kann sich sehen lassen: Je nach Herberge gibt es zum Beispiel Familien- oder Zweibettzimmer, Frühstücksbuffet, Bistros, vegetarische Gerichte, Lunchpakete für Ausflügler oder Cafeterias mit Außenterrasse und unzähligen Möglichkeiten für die Freizeitgestaltung. Ob Fahrräder leihen, Abende am Grill mit Lagerfeuer, Ausflüge zur Drachenhöhle, Ritterleben, Alpakawanderungen, Zirkuszelt, Wassersport – oder einfach toben auf den Spielwiesen, kicken auf dem Bolzplatz, Burg und Bastion erkunden – langweilig wird es jedenfalls nicht!

Fast hundert dieser Gästehäuser gibt es allein in Nordrhein-Westfalen - wir haben sieben der schönsten Jugendherbergen für einen Familienurlaub herausgesucht (mit einem Klick geht es zur jeweiligen Jugendherberge:





Jugendherberge „Panarbora“ in Waldbröl – Übernachtung in NRW mal anders

Die Jugendherberge Panarbora im Oberbergischen Land. Der Naturerlebnispark bietet viele Möglichkeiten für Abenteuer. Foto: Ludolf Dahmen / DJH-Rheinland

Im Oberbergischen Land liegt die Jugendherberge „Panarbora“ in Waldbröl (50 Kilometer von Köln) mit Tälern, Wiesen, Wäldern und Talsperren. Der Naturerlebnispark bietet unter anderem einen Baumwipfelpfad mit interaktiven Lernstationen zu Umwelt und Naturschutz. Auf die Gäste warten außerdem abenteuerliche Übernachtungsmöglichkeiten fremder Kulturen wie ein südamerikanisches Stelzenhaus oder eine afrikanische Lehmhütte – die aber modernen Standard haben. Ein Beach- und Volleyballfeld gehören genauso zum Außenbereich wie ein Grill- und Lagerfeuerplatz sowie Spiel- und Liegewiese. Einen Fahrradverleih findet man in fünf Kilometern Entfernung, eine E-Bike-Ladestation ist vorhanden.

Weitere Informationen unter www.jugendherbergen.de/jugendherbergen/waldbroel-panarbora/





Jugendherberge Haltern am See - für Sportbegeisterte und Wasserratten

Die Jugendherberge Haltern am See bietet Sportaktivitäten an Land und im Wasser. Foto: DJH Jugendherbergen in Westfalen-Lippe, Jugendherberge Haltern am See

Am Nordrand des Ruhrgebiets und gleichzeitig am Südrand des Münsterlandes liegt im Naturpark Hohe Mark die Jugendherberge Haltern am See - umgeben von Seen und Wäldern. Wohnen kann man entweder im Haupthaus oder im „Römischen Dorf“. Ein Seebad mit Natursandstrand und Strandkörben wartet auf Wasserratten, Bistro und Grillplätze auf hungrige Gäste. Für Kinder gibt es ausreichend Platz zum Toben und Spielen auf dem Gelände. Sportbegeisterte kommen mit Beachsoccer, Schwimmen, Kanufahren oder Klettern auf ihre Kosten. Die Zimmer verfügen über Dusche und WC. Lunchpakete und vegane Gerichte gibt es auf Anfrage.

Weitere Informationen unter www.jugendherbergen.de/jugendherbergen/haltern-am-see





Jugendherberge Dortmund – für Städtereisen-Liebhaber und ein bisschen Action

Jugendherberge Dortmund - hier ist Erholung und Action möglich. Foto: DJH Jugendherbergen in Westfalen-Lippe, Jugendherberge Dortmund/Jugendgästehaus Adolph Kolping

Auch mitten in der Stadt kann man einen erholsamen Urlaub genießen. Das Jugendgästehaus Adolph Kolping ist ruhig gelegen in der Ruhrmetropole Dortmund - hier können Familien Erholung und Action miteinander verbinden. Durch die sehr guten Verkehrsverbindungen sind sowohl Zeche Zollverein in Essen als auch das Bergbau-Museum in Bochum erreichbar - das Deutsche Fußballmuseum befindet sich in der Nähe der Jugendherberge. Ein weiteres Highlight ist die „Tour de Ruhr“ mit 46 Stationen zur Industriekultur. Ein Bistro im Zechenstil, Kinderspielecke und Terrasse gehören außerdem zum Gästehaus.

Weitere Informationen unter www.jugendherbergen.de/jugendherbergen/Dortmund/





Jugendherberge Sorpesee – für NRW-Surfer und die, die es werden wollen

Ein Highlight für Seefreunde: die Jugendherberge Sorpesee im Sauerland. Foto: DJH Jugendherbergen in Westfalen-Lippe, Jugendherberge Sorpesee

Der Sorpesee in Sundern liegt eingebettet in die idyllische Landschaft des Sauerlandes, zwischen den Ortsteilen Langscheid und Amecke. Die Sorpetalsperre ist eine der größeren Talsperren in Deutschland und die fünftgrößte in Nordrhein-Westfalen. Die frisch renovierte Jugendherberge ist ein Highlight für See-Freunde, es gibt Möbel in Schwemmholzoptik, mit Plankenboden und Bullauge. Eine Surfschule finden Wasserbegeisterte direkt vor der Tür. Für die Kleinsten gibt es einen Indoor-Freizeitraum. Der Naturpark Homert bietet zahlreiche Ausflugsziele, Gäste haben direkten Seezugang. Im Winter kommen Ski- und Rodelfans im Skigebiet „Wildewiese“ auf ihre Kosten. Fußball- und Grillplatz mit Überdachung runden das Angebot ab.

Weitere Informationen unter www.jugenherberge.de/jugendherbergen/sorpesee/





Jugendherberge Winterberg – für Abenteuerlustige

Jugendherberge Winterberg: Gemeinsame Mountainbike-Touren in den Wäldern. Foto: DJH Jugendherbergen in Westfalen-Lippe, Jugendherberge Winterberg / Björn Reschabek

Im Wintersportort Winterberg bietet diese Allwetter-Jugendherberge Abenteuer für jede Jahreszeit. Die Gäste erwarten Kletterwand, Niedrigseilgarten, Soccer-Cage und viele weitere Spielgeräte. Ein Paradies für Biker und Wanderer – die Ski-Arena Sauerland ist in der Nähe. Für Familien gibt es Familienzimmer, Kids können sich auf dem großen Gelände austoben. Auch Mountainbike-Touren sind möglich, für noch mehr Abenteuer sorgen die Wälder der Bike-Arena Sauerland oder ein Kletterwald. Die Jugendherberge verfügt über einen eigenen Ski- und Schlittenverleih.

Weitere Informationen unter www.jugendherberge.de/jugendherbergen/winterberg/





Jugendherberge Xanten Südsee – für Freunde der Antike und des Wassersports

Die Jugendherberge Xanten Südsee am Niederrhein ist geeignet für aktive Familien. Foto: DJH Rheinland / Ludolf Dahmen

Ein archäologischer Park, ein Römermuseum, ein mittelalterlicher Stadtkern und ein gotischer Dom warten am Niederrhein auf die Gäste der Jugendherberge Xanten Südsee. In der Umgebung findet man ideale Bedingungen für Radtouren, außerdem liegt die Herberge direkt an der Xantener Südsee. Ob segeln, tauchen, surfen oder Wasserski – aktive Familien finden hier zahlreiche Wassersportmöglichkeiten. Es gibt ein Bistro und eine Außenterrasse, die Zimmer sind modern ausgestattet mit Dusche und WC.

Weitere Informationen unter jugendherberge.de/jugendherbergen/xanten/





Jugendherberge Burg Bilstein – für kleine Ritter und Burgfräuleins

Die Jugendherberge Burg Bilstein in Westfalen-Lippe lockt mit Ritterleben und wunderschöner Natur. Foto: DJH Jugendherbergen in Westfalen-Lippe, Jugendherberge Burg Bilstein

Im Herzen des Sauerlandes, im Naturpark Rothaargebirge, liegt die im 13. Jahrhundert erbaute Burg Bilstein. Hier können Familien erleben, wie Ritter vor vielen Jahrhunderten gelebt haben. Burgführungen nehmen mit in eine mittelalterliche Zeit, beim Wandern oder Radeln können Familien die Natur genießen. Es gibt außerdem einen großen Außenbereich und einen Lagerfeuerplatz. Die Jugendherberge ist ausgestattet mit Familienzimmern, für Kinder gibt es zahlreiche Spielmöglichkeiten.

Weitere Informationen unter www.jugendherbergen/bilstein-burg/

>>> In den Ferien sind viele Jugendherbergen besonders gefragt - und deswegen häufig schon ausgebucht. Einfach mal reinschauen lohnt sich aber, vielleicht sind irgendwo noch Zimmer frei. Ansonsten schon mal die kommenden Ferien ins Auge fassen – Wandern, Natur genießen, klettern oder radfahren kann man auch abseits des Sommers und wer weiß, vielleicht ist auch das Wasser in dem einen oder anderen See noch warm genug.

Preise und Mitgliedschaft im Deutschen Jugendherbergswerk

Die Preise für die Jugendherbergen variieren je nach Zimmerwunsch, Zeitpunkt der Reise und Dauer des Aufenthaltes.

Übrigens: Eine Mitgliedschaft im Deutschen Jugendherbergswerk ist die Eintrittskarte zu den mehr als 400 Jugendherbergen in Deutschland sowie 3000 Jugendherbergen weltweit. Weitere Informationen gibt es unter www.jugendherberge.de/mitgliedschaft/verguenstigungen/.

Anmerkung: Es handelt sich nicht um eine vollständige Liste, sondern um eine Auswahl der Redaktion. Wir nehmen gerne weitere Tipps mit auf - per Mail an wir@funkemedien.de

