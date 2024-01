Tausende Menschen machen sich gerne zum Narren, zumindest an Karneval ist das so. Aber wo heißt die fünfte Jahreszeit Fasching und wo sagen die Menschen Helau?

Berlin In Deutschland wird im Februar oft Karneval, Fasching oder Fastnacht gefeiert. Das ist der Unterschied zwischen den Bezeichnungen.

Im Februar beginnt die "fünfte Jahreszeit"

Gemeint ist damit Karneval, Fasching und Fastnacht

Doch was ist der Unterschied zwischen den Bezeichnungen?

Im Februar wird es in einigen Teilen Deutschlands bekanntlich bunt: Karneval, Fasching oder Fastnacht – für die fünfte Jahreszeit gibt es viele Bezeichnungen. Traditionell beginnt sie in Deutschland am 11.11. um 11.11 Uhr und endet an Aschermittwoch. Nach der fröhlichen Karnevalszeit folgt für Christen die besinnliche Fastenzeit, die 40 Tage lang dauert und an Ostern endet.

Doch was genau ist eigentlich der Unterschied zwischen den Bezeichnungen Karneval, Fasching und Fastnacht? Lesen Sie hier, wie sich die Feste voneinander abgrenzen.

Fasching

Fasching wird die fünfte Jahreszeit vor allem in Bayern, Österreich und Sachsen genannt. In Variationen erscheint das Wort bereits ab dem 13. Jahrhundert und kommt von "Fastenschank". Damit wurde der letzte Ausschank von alkoholischen Getränken bezeichnet, bevor die Fastenzeit beginnt.

Karneval

Der Karneval wird vor allem in den Gebieten um Köln, Bonn, Aachen und Düsseldorf gefeiert. Erstmals in Deutschland aufgetaucht ist der Begriff Ende des 17. Jahrhunderts. Im Gegensatz zu Fasching ist die Wortherkunft von Karneval nicht eindeutig. Heute wird jedoch mehrheitlich davon ausgegangen, dass Karneval eine Ablehnung des mittellateinischen Wortes carne levare (Fleischwegnehmen) ist, was sich wieder auf die Fastenzeit bezieht.

Hier wird vor allem der Narrenruf "Alaaf" geschrien, ganz im Gegensatz zu "Helau", was eher in Koblenz und Mainz üblich ist.

Fastnacht

Neben Fasching und Karneval wird die verrückte Zeit in Deutschland auch als Fastnacht oder Fassenacht bezeichnet. Der Ursprung der Fastnacht liegt im schwäbisch-alemannischen und beginnt traditionell am 6. Januar. Die Teilnehmer der Fastnacht tragen jedes Jahr ein buntes Narrenkostüm mit einer oft düsteren Holzmaske.

