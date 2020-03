Was macht ein Comedian in Coronavirus-Zwangspause? Felix Lobrecht wird kurzerhand zum Fitness-Influencer. Er startet "Shutdown Fitness".

Berlin. Die Idee dazu hatte er schon lange, nun ist Felix Lobrecht dem Wunsch vieler Fans nachgekommen: Er zeigt seine besten Fitness-Übungen.

Die Umstände hat sich Felix Lobrecht sicher anders vorgestellt, als er schon vor Monaten öffentlich darüber nachdachte, ein eigenes Fitnessprogramm an den Start zu bringen. Doch nützlicher als jetzt könnten die Übungen, die der Berliner Stand-up-Comedian seit diesem Dienstag auf Youtube vorturnt, wohl kaum noch werden.

„Shutdown Fitness“ heißt der Kanal denn auch passenderweise und liefert zum Start fünf verschiedene Übungen frei Haus für zu Haus – von Kniebeugen über Liegestütze bis zu Quälereien für die Bauchmuskeln. Dafür nötiges Equipment: fast nichts außer dem eigenen Körper.

Felix Lobrecht: „Shutdown Fitness“ kommt bei Fans gut an

Dass das Internet eigentlich längst voll ist mit derlei Workout-Tipps, weiß der 31-Jährige selbst. „Alles, was wir hier machen, das gibt’s auf Youtube schon 37.000 Mal, garantiert auch besser produziert, generell mit mehr Liebe. Wir haben uns wirklich gar keine Gedanken gemacht, die anderen sind besser – ich empfehle die anderen“, sagt Lobrecht vorweg. Wohlwissend, dass auf seine Fans trotz allem Verlass sein wird.

Shutdown Fitness by Felix Lobrecht

Bis zum Mittag hat der Lobrecht’sche Fitness-Channel bereits 10.000 Abonnenten. Wie ernst es die Zuschauer allerdings mit dem Sport meinen, ist fraglich. Das Willkommens-Video ohne Übung wurde in den ersten zwölf Stunden jedenfalls doppelt so oft geklickt wie jeder Workout-Clip.

„9/10 Leuten gucken die Videos nur für neuen Lobrecht-Content und nicht, um die Übungen selber zu machen“, heißt es denn auch in den Kommentaren. Oder: „Wird morgen schön von der Couch aus genossen!“

Push Ups – Shutdown Fitness mit Felix Lobrecht

„Gemischtes Hack“ macht Pause? Dann halt Fitness mit Felix

Tatsächlich wird so mancher Fan Nachholbedarf haben. Erst hatte Lobrecht urlaubsbedingt eine Social-Media-Pause eingelegt, was auch seinen beliebten Podcast „Gemischtes Hack“ vorübergehend verstummen ließ, dann mussten aus gegebenem Anlass alle noch ausstehenden Live-Shows verschoben werden.

In der Not schauen Lobrecht-Jünger wie Podcast-Hörer – im Fachjargon „Hackis“ genannt – nun eben zu, wie der Comedian den Latissimus mit formvollendeten Rutschbewegungen über den Fußboden trainiert, wie Personal Trainer Nico Peschke ihm den Unterschied zwischen ganzem und halbem Squat erklärt oder lernen, ob „Heel Touch Jumping Lunges“ wirklich ein unnötig komplizierter Name für eine mittelkomplizierte Übung ist.

Human Pull Over – Shutdown Fitness mit Felix Lobrecht

Und wem das noch nicht reicht: „Shutdown Fitness“ geht kommende Woche weiter. „Gemischtes Hack“ allerdings auch.

Felix Lobrecht – mehr zum Comedian:

Aus dem Nichts auf Platz eins: Mit „Gemischtes Hack“ haben sich Felix Lobrecht und Tommi Schmitt 2019 an die Spitze der Spotify-Podcast-Charts gesetzt. Nicht lachen konnten manche hingegen über Witze, die Lobrecht nach dem Feuerdrama im Krefelder Affenhaus machte.

(cho)