Reisende warten in Nordrhein-Westfalen in der Abflughalle des Flughafens Düsseldorf. (Archivfoto)

Rückreiseverkehr Ferienende in NRW: Viele Fluggäste an den Airports erwartet

Düsseldorf/Köln. Zum Ferienende steht für viele Familien in NRW die Rückreise an. Die großen Flughäfen und die Bahn rechnen mit einem verkehrsstarken Wochenende.

An den größten Flughäfen in Nordrhein-Westfalen werden zum Ende der zweiwöchigen Herbstferien Zehntausende Urlauber landen. Der Flughafen Düsseldorf erwartet ein verkehrsstarkes Wochenende mit mehr als 70 000 Fluggästen am Samstag und mehr als 77 000 Fluggästen am Sonntag, wie ein Sprecher der dpa sagte. Den Freitag einbezogen rechne der Flughafen für das letzte Ferienwochenende mit insgesamt rund 220 000 Reisenden.

Der Airport Köln/Bonn erwartet von Freitag bis einschließlich Sonntag rund 115 000 Fluggäste. Die Zahlen lägen damit in etwa auf dem Niveau der vorherigen Ferienwochenenden, erklärte ein Sprecher.

Ferienende in NRW: DB geht von regem Rückreiseverkehr aus

Auch die Deutschen Bahn geht von einem regen Rückreiseverkehr in Nordrhein-Westfalen aus, wie ein Sprecher in Düsseldorf sagte. Er empfahl Bahnreisenden Sitzplätze zu reservieren sowie Auslastungsanzeigen und Hinweise zu Bahnbaustellen zu beachten.

Auf den Autobahnen in NRW erwartet der ADAC zum Ende der zweiwöchigen Herbstferien lediglich ein leicht erhöhtes Verkehrsaufkommen. Davon sei am Samstag- und Sonntagnachmittag auszugehen, sagte eine Sprecherin des ADAC Nordrhein der dpa. Der Rückreiseverkehr wird sich laut ADAC-Prognose auf mehrere Tage verteilen. Deshalb sei kein deutlich erhöhtes Staupotenzial auf den NRW-Autobahnen zu erwarten.

Ferienende in NRW: Strecken mit höchster Staugefahr

Zu den Strecken mit der höchsten Staugefahr in NRW zählten die A1 (Osnabrück - Dortmund - Köln), A2 (Hannover - Dortmund - Oberhausen) und A3 (Frankfurt - Köln - Oberhausen - Emmerich) sowie A40 (Venlo - Duisburg - Essen - Dortmund), A42 (Kamp-Lintfort - Oberhausen - Dortmund), A43 (Münster - Recklinghausen - Wuppertal), A45 (Lüdenscheid - Hagen - Dortmund) und A57 (Kleve - Krefeld - Köln).

Zum Ferienstart konzentrierte sich der Auto-Reiseverkehr auf den NRW-Autobahnen laut der ADAC-Auswertung zu einem großen Teil auf Freitag, den 29. September. Dabei seien in den Nachmittagsstunden viele Staus auf den Autobahnen aufgetreten. Laut ADAC Nordrhein gab es 642 Staus mit einer Länge von insgesamt 1408 Kilometern. Am Freitagnachmittag sind zu Ferienbeginn erfahrungsgemäß schon Urlauber unterwegs, während gleichzeitig viele Pendler nach Hause fahren. (dpa)

