Festnahme: Einbrecher per gestohlenem Tablet geortet

Ein 36-jähriger Mann ist nachts in Paderborn in eine Wohnung eingedrungen. Das gestohlene Tablet führte die Polizisten direkt zu dem Tatverdächtigen.

Paderborn. Ein gestohlenes Tablet wurde einem Einbrecher in Paderborn zum Verhängnis. Die Ortungsfunktion führte die Polizei direkt zu dem Tatverdächtigen.

Mithilfe eines gestohlenen Tablets hat ein Mann, in dessen Wohnung in der Nacht von Sonntag auf Montag eingebrochen worden war, die Polizei zum mutmaßlichen Täter geführt.

Die Bewohner einer Parterrewohnung in einem Mehrparteienhaus in Paderborn stellten am Montagmorgen gegen 6 Uhr einen Einbruch fest. Der Täter hatte nachts ein „auf Kipp“ stehendes Fenster geöffnet und war in die Wohnung eingedrungen. Zwei Portemonnaies, eine Handtasche samt Inhalt und einen Tablet-PC ließ der Einbrecher mitgehen. Die Bewohner alarmierten die Polizei, die eine Strafanzeige wegen Einbruchs aufnahm und die Spuren am Tatort sicherte.

Ortungsfunktion des Tablet-PCs führt die Polizisten zum Tatverdächtigen

Am Morgen schaltete der 37-jährige Wohnungsinhaber die Ortungsfunktion zum aktuellen Standort seines Tablets ein. Der Paderborner lief zum angezeigten Ort und stellte fest, dass genau an der Standortmarkierung ein Mann zwischen einigen Gepäckstücken schlief.

Sofort rief der 37-Jährige die Polizei. Die Beamten überprüften den Tatverdächtigen und fanden neben dem gestohlenen Tablet noch weitere Wertsachen, die aus anderen Einbrüchen und Diebstählen stammen dürften. Drogen hatte der 36-Jährige ebenfalls im Gepäck.

Besitzer der sichergestellten Gegenstände sind noch unbekannt

Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass gegen den Tatverdächtigen ein Haftbefehl vorlag. Noch über eineinhalb Jahre Freiheitsstrafe hatte der Mann zu verbüßen. Er war Anfang des Jahres zur Drogentherapie aus der Haft entlassen worden, hatte diese aber gar nicht angetreten. Die Beamten nahmen den Mann fest und brachten ihn ins Polizeigewahrsam.

Bilder der sichergestellten Gegenstände, deren Besitzer noch unbekannt sind, hat die Polizei auf ihrer Webseite unter www.paderborn.polizei.nrw eingestellt. Die Besitzer oder Personen, die Hinweise zu den Gegenständen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05251/3060 bei der Polizei zu melden.