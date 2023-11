Haftbefehl: 15-Jähriger soll Anschlag in NRW geplant haben

Symbolbild. Ersten Informationen nach sollen die mutmaßlichen Islamisten sich über einen möglichen Anschlag auf einen nordrhein-westfälischen Weihnachtsmarkt ausgetauscht haben. In seinem Statement mochte NRW-Innenminister Herbert Reul das am Mittwochabend nicht bestätigen.

Leverkusen/Düsseldorf. Zwei minderjährige Islamisten sollen einen Anschlag auf den Leverkusener Weihnachtsmarkt geplant haben. Beide wurden am Dienstag festgenommen.

Sicherheitsbehörden in NRW und Brandenburg haben zwei mutmaßliche junge Islamisten festgenommen. Wie diese Redaktion aus Sicherheitskreisen erfuhr, planten sie für den 1. Dezember einen Terrorakt auf dem Leverkusener Weihnachtsmarkt.

Ein 15-jähriger Deutsch-Afghane aus dem Rheinisch-Bergischen-Kreis ist bereits in Untersuchungshaft, bestätigte am Mittwochabend NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU). Er sei am Dienstag bei einer Durchsuchung in Burscheid bei Leverkusen festgenommen worden.

Die Polizei nahm zeitgleich einen 16-jährigen Tschetschenen in der brandenburgischen Kleinstadt Wittstock/Dosse fest. Die Jugendlichen hätten sich auf einem Telegram-Kanal über Anschlagspläne ausgetauscht.

Eine Ermittlungsbehörde aus dem Ausland habe hiesigen Sicherheitsbehörden darüber informiert, berichtete Reul. Details nannte er nicht. Der Minister lobte auf einer am Abend kurzfristig angesetzten Pressekonferenz die „gute Zusammenarbeiten deutscher und ausländischer Behörden“. Man dürfe, meinte Reul, „es nicht immer so negativ betrachten, dass wir an diese Leute (gemeint sind Terror-Verdächtige; Red.) selbst nicht herankommen.“

Anschlag auf Weihnachtsmarkt geplant - „Es wirkte sehr konkret“ sagt NRW-Innenminister

Laut Reul habe der 15-Jährige in dem Chat Sympathien für den islamischen Staat geäußert. Und er habe „einen konkreten Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt in NRW geplant.“ Als Ort und Zeit konkret genannt worden seien, hätte die Polizei „sehr schnell“ zugegriffen und den Jugendlichen gefasst, sagte der Minister. Er bekräftige auf Nachfrage: „Es wirkte sehr konkret“.

Unbestätigten Angaben zufolge sollte der Anschlag mit einem Lastwagen oder mit Brandsätzen verübt werden. Gerüchte über den großen Weihnachtsmarkt in Köln als symbolisches Anschlagsziel wurden in Sicherheitskreisen dementiert. Nach dem Ort des geplanten Anschlags gefragt, antwortete der Minister knapp: „Das habe ich vergessen.“

Ersten Hinweisen zufolge soll es sich bei beiden festgenommenen Jungen um Sympathisanten des Islamischen Staates (IS) handeln. Während der Brandenburger den Behörden als „relevante Person“ im islamistischen Spektrum bekannt war, vollzog sich die Radikalisierung des Burscheiders bislang im Verborgenen oder zumindest unterhalb des Radars von Polizei und Verfassungsschutz in NRW. Der Jugendliche sei zuvor „polizeilich nicht auffällig“ gewesen, sagte der Innenminister. Man hätte ihn aber beim Verfolgen des Chat-Verlaufs rasch identifizieren können, sagte Reul.

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) äußerte sich am Dienstag zu einem vereitelten Terroranschlag. (Archivbild) Foto: Thomas Banneyer / DPA Images

Der NRW-Innenminister warnte, die aktuelle explosive Lage in Nahost durch Terrorangriff der Hamas auf Israel und den Krieg Israels gegen die Terror-Organisation, habe auch die Sicherheitslage bei uns verschärft. Gleichwohl müsse „niemand Angst haben, auf einen Weihnachtsmarkt zu gehen“, sagte Reul: „Unsere Sicherheitsbehörden sind wachsam.“ Absolute Sicherheit aber „kann es nicht geben“, meinte Reul.

Sicherheitsbehörden sehen Terrorgefahr in Deutschland so hoch wie lange nicht mehr

Am Mittwochnachmittag hatte die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf erste Auskünfte zu der Festnahme in NRW gegeben. Ein Richter des zuständigen Amtsgerichts Leverkusen habe auf die Ermittlungen der Zentralstelle Terrorismusverfolgung NRW hin Haftbefehl gegen den 15-Jährigen erlassen, berichtete die Justizbehörde. Dem Jugendlichen werde der Verdacht der Planung und Vorbereitung eines terroristisch motivierten Anschlages vorgeworfen.

Weitere Einzelheiten wollte die Generalstaatsanwaltschaft am Mittwoch vorerst nicht mitteilen, „auch mit Blick auf das jugendliche Alter des Beschuldigten“, hieß es als Grund.

Die Terrorgefahr in Deutschland ist nach aktueller Einschätzung der deutschen Sicherheitsbehörden so hoch wie lange nicht. Infolge des Terrorangriffs der Hamas auf Israel und der Gegenreaktion des israelischen Militärs auf Ziele im Gazastreifen befinden sich verschiedene Extremistengruppen in Aufruhr. Angestachelt wird die Stimmung durch Hass, Propaganda und Falschnachrichten in sozialen Medien. Antiisraelischer Hass und Judenfeindlichkeit wird zudem auf deutsche Straßen getragen.

Der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, äußerte sich am Mittwoch extrem besorgt. „Wir beobachten bereits seit längerem den erklärten Willen von Islamisten, Anschläge im Westen zu verüben, und ich habe immer wieder betont, dass jeden Tag auch in Deutschland ein islamistischer Anschlag verübt werden kann“, sagte Haldenwang. „Doch nun zeichnet sich eine neue Qualität ab.“

