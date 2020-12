Das Haus von Oliver Geissen in Dithmarschen ist in Flammen aufgegangen. Das Reetdach musste mit einem Bagger abgetragen werden.

Hillgroven. Das Ferienhaus von Moderator Oliver Geissen ist ausgebrannt. Warum das Gebäude mit Reetdach Feuer fing, ist bislang nicht bekannt.

Für Oliver Geissen endete der dritte Advent mit einem Schock. Wie die Feuerwehr am Montag mitteilte, ist sein reetgedecktes Ferienhaus in Hillgroven (Schleswig-Holstein) am Sonntag in Brand geraten und komplett ausgebrannt. Das Feuer war gegen 20.30 Uhr von einem Anwohner der Feuerwehr gemeldet worden.

Zu dem Zeitpunkt habe sich in dem Ferienhaus niemand aufgehalten. Oliver Geissens Management bestätigte am Montag, dass der Moderator und seine Familie nicht im Haus waren. Der Hamburger habe nun für diese Woche alle seine Termine abgesagt.

Oliver Geissen: Bagger musste Teile des Hauses abtragen

Hillgroven liegt etwa 25 Kilometer südöstlich von Sankt Peter-Ording. Im Zuge der Löscharbeiten kam ein Bagger zum Einsatz, der Teile des Hauses vorsichtig abtrug. Durch den Sauerstoffeintrag habe sich der Schwelbrand im Reetdach schnell zu einem Feuer entwickelt und sich schlagartig auf die gesamte Dachfläche ausgebreitet. Mehr zu Oliver Geissen:„Let’s Dance“: So schlug sich Geissen als Hartwich-Ersatz

Ein am Haus abgestellter Geländewagen habe noch rechtzeitig weggeschleppt werden können, so dass das Fahrzeug unversehrt blieb. Insgesamt waren fünf Freiwillige Feuerwehren mit rund 70 Einsatzkräften mehr als vier Stunden lang am Brandort.

Warum das Feuer in dem Haus in der kleinen Gemeinde ausbrach, war zunächst unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Durch das Feuer ist Polizeiangaben zufolge ein Schaden von rund 750.000 Euro entstanden.

