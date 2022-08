Nach Explosionen brennt der Grunewald in Berlin unkontrolliert. Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei kommen an das Feuer nur schwer heran.

Berlin Seit Donnerstagmorgen kämpft die Feuerwehr gegen die Flammen: Im Berliner Grunewald ist ein Großfeuer ausgebrochen. Ein Überblick.

Am Donnerstagmorgen ist im Berliner Grunewald nach unbeabsichtigten Explosionen auf einem Sprengplatz Feuer ausgebrochen. . Laut der "Berliner Morgenpost" standen um 7.00 Uhr etwa 1,5 Hektar, demnach rund 15.000 Quadratmeter in Flammen.

Die Feuerwehr sei um 3.24 Uhr alarmiert worden. Die Einsatzkräfte sollen sich nach Eintreffen zum Eigenschutz allerdings aus dem Gefahrenbereich zurückgezogen haben. Der zufolge wurde ein Sperrkreis von 1000 Metern rund um den Sprengplatz festgelegt, in dem sich keine Einsatzkräfte aufhalten. In diesem Bereich breite sich das Feuer aufgrund der Trockenheit weiter aus. Eine Riegelstellung am Rande des Sperrkreises soll die weitere Ausbreitung des Waldbrandes verhindern.

Feuerwehrfahrzeuge stehen am Kronprinzessinnenweg in Berlin. Foto: Christophe Gateau/dpa

Feuer in Grunewald: Berliner Einsatzkräfte in Gefahr

Wie die berichtet, ist die Berliner Feuerwehr mit 140 Einsatzkräften vor Ort. Ein Sprecher der Feuerwehr sagte der Zeitung: "Die Lage ist unübersichtlich", schließlich soll es immer wieder zu weiteren Explosionen gekommen sein. Die Rede war von einer "enormen Gefahr".

Seit dem frühen Nachmittag ist auch die Bundeswehr mit 20 Einsatzkräften vor Ort, mit einem besonderen Gerät: "Einerseits kommt der Theodor Kampfmanipulator zum Einsatz, eine Art Kampfmittelräumungsroboter, andererseits der Bergepanzer Büffel, mit dem Brandschneisen gelegt werden", so Brigadegeneral Jürgen Karl Uchtmann. "Die Lage ist volatil, aber durch die Feuerwehr unter Kontrolle", fügt er hinzu.

108 digitale Werbetafeln informieren Berliner Bürgerinnen und Bürger über das Feuer in Grunewald. (fmg)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Panorama