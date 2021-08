Deutschland befindet sich nach Einschätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) am Beginn der vierten Corona-Welle. Von den Neuinfektionen seien vor allem jüngere Altersgruppen betroffen, hieß es weiter. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg indes auf 48,8.

Deutschland laut RKI am Beginn der vierten Corona-Welle

Corona-Regeln Wo ab jetzt überall die neue 3G-Regel in Deutschland gilt

Berlin. Die sogenannte 3G-Regel tritt an diesem Montag in Kraft. Was die Maßnahmen für Alltagssituationen bedeuten, lesen Sie im Überblick.

Ab diesem Montag gilt die sogenannte 3G-Regel.

Sie war beim Bund-Länder-Gipfel beschlossen worden

Mit schärferen Regeln und einer neuen Testpflicht steigt der Druck auf Ungeimpfte im Herbst

Was bedeutet das für den Besuch im Fitnessstudio? Und beim Einkauf oder in Restaurants? Alle Neuerungen im Überblick.

Die vierte Welle ist angerollt. Da sind sich RKI und Bundesregierung auch mit Blick auf die Ausbreitung der Delta-Variante einig. Um sie möglichst klein zu halten, haben Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten Mitte August bei einem gemeinsamen Gipfel neue Regeln für den Herbst beschlossen.

Die erste Änderung tritt an diesem Montag in Kraft. Der Beschluss der Konferenz sieht einige Änderungen für Geimpfte und Ungeimpfte vor. Hier lesen Sie, was ab sofort und später im Herbst für den Restaurantbesuch, den Einkauf und das Fitnessstudio gilt.

Impfung, Genesung oder Test: Ohne geht's nicht

Sei es nun ein Termin beim Friseur oder der Gang ins Theater. Ab diesem Montag (23.08.) ist für alle Innenbereiche die Vorlage eines oder negativen Corona-Tests verpflichtend. Der Abstrich darf dabei nicht älter als 24 Stunden sein, wenn es sich um einen Antigentest handelt. PCR-Tests dürfen maximal 48 Stunden alt sein. Lesen Sie dazu: Wie teuer ist ein Corona-Test?

Von der 3G-Regel (Zutritt nur für geimpfte, genesene oder getestete Personen) sind lediglich Kinder bis zum 6. Lebensjahr und Schüler sowie Menschen, die nicht geimpft werden können. Wie lange die 3G-Regel nötig ist, soll alle vier Wochen überprüft werden.

Corona-Regeln: Das soll im Supermarkt gelten

Das Tragen einer medizinischen Schutzmaske bleibt weiterhin Pflicht – genauso wie das Beachten des Mindestabstandes. Eine Testpflicht für Ungeimpfte beim Einkaufen war im Beschluss von Bund und Ländern nicht vorgesehen.

Gastronomie und Hotellerie: Bundesweit einheitliche Regeln

Auch für Besuche im Restaurant soll künftig deutschlandweit die 3G-Regel gelten. Es ist also zu empfehlen Impf- ,Genesenennachweis oder Test griffbereit zur Hand zu haben oder sich die Dokumente gleich auf das Smartphone zu laden. Es darf auch damit gerechnet werden, dass manche Restaurants eine Reservierungspflicht einführen, um lange Schlangen am Eingang zu verhindern. Dort sollen nach jetzigem Stand die nötigen Nachweise überprüft werden.

Die 3G-Regel soll ebenso im Urlaub für die Übernachtung in Hotels, Ferienwohnungen und Co. gelten. Zusätzlich sollen sich Übernachtungsgäste während des Aufenthalts zweimal wöchentlich testen lassen.

Sicherheit in Fitnessstudios und Sport durch 3G

Sofern Sport in einem Innenraum stattfindet, soll auch dafür die 3G-Regel greifen. Schon jetzt müssen in vielen Bundesländern negative Tests oder Impfnachweise für den Besuch im Fitnessstudio vorgelegt werden. Doch manche Bundesländer wie Bayern haben derartige Regelungen mit den sinkenden Inzidenzen im Sommer abgeschafft. Nun sollen die Corona-Regeln für den Sport wieder bundesweit vereinheitlicht werden. Auch bei Fitnessstudios ist damit zu rechnen, dass die Betreiber Terminbuchungen verlangen, um dem organisatorischen Aufwand Herr zu werden.

Corona-Regeln für Friseure und andere körpernahe Dienstleistungen

Für körpernahe Dienstleistungen wie das Haareschneiden gilt ebenfalls die 3G-Regel. Im Gegensatz zu den anderen Bereichen jedoch unabhängig davon, ob die körpernahe Dienstleistung im Innenraum oder im Freien wahrgenommen wird.

Tests werden zudem Voraussetzung für den Zugang als Besucher zu Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen sowie Einrichtungen der Behindertenhilfe. Auch die Teilnahme an Veranstaltungen und Festen in Innenräumen ist an ein negatives Testergebnis oder einen Immunitätsnachweis gekoppelt. (jas)

