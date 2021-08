Berlin Frank Thelen äußerte sich 2019 in einem Podcast zu Geburtenkontrolle in Afrika. Jetzt hagelt es Kritik. Das sagt der Unternehmer heute.

Nach Rassismus-Vorwürfen in den sozialen Medien hat Unternehmer Frank Thelen erstmals auf die Kritik reagiert. In einem Podcast aus dem Oktober 2019 hatte er gedanklich durchgespielt, wie eine Geburtenkontrolle in Afrika erfolgen könnte.

Mit Blick auf die ehemalige Ein-Kind-Politik in China sagte er damals: "Man könnte in Afrika genau das machen: Ein Gesetz erlassen und sagen, nach so und so viel Geburten wird der Mann sterilisiert. Ich sage nicht, dass das richtig ist."

Frank Thelen: Rassismus-Vorwürfe wegen Vorschlag zur Geburtenkontrolle

Zahlreiche Nutzerinnen und Nutzer in den sozialen Medien werfen ihm nun Rassismus vor, darunter auch Prominente wie Klaas Heufer-Umlauf.

Auf Anfrage unserer Redaktion reagierte der Unternehmer nun erstmals darauf und ließ mitteilen: "Anders Inset (Anmerk. der Redaktion: Gesprächspartner im Podcast) sagt in unserem Podcast aus 2019, dass wir einen unfassbaren Zuwachs an Menschen in Afrika haben werden. Daraufhin erkläre ich die Geburtenkontrolle durch die Politik in China und bringe als weiteres theoretisches Beispiel die mögliche Sterilisation von Männern oder Frauen in Afrika an."

Er betone sowohl davor als auch danach, dass er dies für keine gute Idee halte, setze sich aber bewusst für eine offene Debatte zu schwierigen Fragestellungen ein. Und weiter: "Der aus dem Kontext gerissene und geteilte Ausschnitt will hier bewusst einen falschen Eindruck erwecken."

Auf Twitter wird an den Aussagen insbesondere kritisiert, dass Thelen sich in Deutschland gegen zu viele Eingriffe des Staates in der Startup-Branche einsetze - und trotzdem für afrikanische Länder einen solchen Eingriff in die Privatsphäre ins Spiel bringt.

Thelen spendet mit Unternehmern an die FDP

Zuletzt erregte Thelen im Juli mit einer Kampagne Aufmerksamkeit. Eine Gruppe von zehn Startup-Unternehmern um Thelen unterstützt mit einer gemeinsamen Parteispende von einer halben Million Euro die FDP. In einer Pressemitteilung hieß es dazu, "dass eine Regierungsbeteiligung der FDP die Innovationskraft der deutschen Wirtschaft nachhaltig stärken würde“.

Kurz zuvor hatte Thelen bereits getwittert, eine rot-rot-grüne Regierung hätte „verheerende Folgen“ für den Standort Deutschland, ohne damit den weltweiten Klimaschutz voranzubringen: „Die Grünen retten unseren Planeten leider nicht.“ (fmg)

