Corona: Infizierte Tierhalter könnten in Tokio gemeinsam Quarantäne verbringen

Haustierbesitzer wollen trotz Corona-Infektion ihre Haustiere natürlich nicht alleine lassen: Das muss in Tokio jetzt auch nicht mehr sein. Denn bald dürfen infizierte Haustierbesitzer zusammen mit ihren Lieblingen in die Isolation, so die Stadtverwaltung.