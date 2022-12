Die Kadaver der Wanderfalken wurden an einem Fernmeldeturm in Münster entdeckt. Die Vögel wurden vergiftet.

Polizei Fünf Wanderfalken vergiftet - „Kamikaze-Tauben“ in Verdacht

Münster. In Münster wurden seit Juli fünf vergiftete Wanderfalken entdeckt. Die Polizei hat keinen Verdacht, aber es gibt viel Frust unter Naturschützern.

Bereits zum zweiten Mal seit diesem Juli sind an einem Fernmeldeturm im Münster vergiftete Wanderfalken aufgefunden worden. Toxikologische Untersuchungen ergaben: Die Tiere hatten ein Gift im Magen, das seit 2008 in der EU verboten ist. Die Polizei hat derzeit keinen konkreten Verdacht zum Verursacher. Doch unter Tierschützern gibt es Mutmaßungen.

Der weithin sichtbare Fernmeldeturm Münster ist mit seinen knapp 230 Metern Höhe ein beliebter Aufenthaltsort für Raubvögel, heißt es beim Naturschutzbund in Münster. Wanderfalken beobachten von dort mögliche Beute. Die locker 300 Stundenkilometer schnellen Vögel schlagen ihre Beute in der Luft - ausschließlich kleine bis mittelgroße Vögel. Sehr gerne stürzen sie sich auf Tauben.

Hass auf Wanderfalken und andere Raubvögel

Aus Sicht von Tierschützern liege zumindest der Verdacht nahe, dass auch die in dieser Woche unterhalb des Fernmeldeturms aufgefundenen zwei weiteren Wanderfalken-Kadaver vergiftet worden sind - wie die drei Kadaver im vergangenen Juli. Verursacher könnten eine oder mehrere Personen sein, der oder die etwas gegen solche Raubvögel hat.

Es wäre nicht das erste Mal, ist beim Komitee für Vogelmord in Bonn zu lesen. Vor wenigen Tagen etwa wurde im Emsland ein Landwirt und Jäger auf frischer Tat erwischt, der einen Habicht - eine streng geschützte Raubvogelart - vor den Augen der Polizei erschlug; das Habichtweibchen steckte in einer Greifvogelfalle, deren Köder eine lebende Haustaube war, berichtet das Komitee am 8. Dezember. Als Motiv habe der Landwirt angegeben, das örtliche ‘Niederwild’ und sein Geflügel vor Greifvögeln schützen zu wollen.

Taubenzüchter: „Raubvögel sind ein großes Problem für uns“

Es ist kein Geheimnis, dass auch etwa Taubenzüchter großen Groll gegen Greifvögel hegen. „Raubvögel sind ein großes Problem für uns“, sagt ein Züchter aus der Nähe von Münster, der ungenannt bleiben möchte. Die diesjährige „Reisesaison“ hätten ihm Raubvögel „kaputt gemacht“, sagt er. Acht Tauben habe er durch sie verloren. Zwischen 200 und 300 Euro könne man den Wert jeder der Tauben ansetzen, meint der Züchter. Das Problem aus seiner Sicht: Es gebe immer weniger Taubenzüchter, aber auch immer weniger Hasen, Fasane oder Rebhühner. „Da ist es doch klar“, meint der Mann, „dass Raubvögel wie Sperber, Habicht oder Wanderfalken aus unsere Tauben losgehen. Die müssen ja ihren Hunger stillen.“

Vor Jahren schon hatte der Verband Deutscher Brieftaubenzüchter eine Petition im Landtag NRW und in weiteren Landtagen gestartet. Grund: Greifvögel und Falken sollten wieder bejagt werden dürfen. Von einer Raubvogel-Plage war die Rede. Die Petition wurde abgelehnt. Und in Münster ist beim dortigen Naturschutzbund von einem Streit zwischen Taubenzüchtern und einer Kirchengemeinde zu erfahren, wegen eines Wanderfalken-Kastens an deren Kirchturm. Die Taubenfreunde hätten verlangt, ihn zu entfernen und gar mit einem kollektiven Kirchenaustritt gedroht.

Wurden die Falken mit Kamikaze-Tauben geködert?

Zu möglichen Verdächtigen in Münster macht die Polizei keine Angaben. Die Kadaver würden toxikologisch untersucht, heißt es. Die drei Wanderfalken im Juli waren durch das verbotene Insektizid Carbofuran zu Tode gekommen. Möglicherweise kamen die Falken mit sogenannten Kamikaze-Tauben in Kontakt; fliegende Gift-Köder, die ausgesetzt wurden, damit Jagdvögel sich auf sie stürzen und daran verenden.

Die Polizei teilt mit, „die Ermittlungen dauern an.“ Die Polizei hofft auch auf Zeugen und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0251/275-0.

