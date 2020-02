Ein Rettungshubschrauber hat einen Mann in Jülich in eine Klinik geflogen, nachdem in dessen Auto eine Gasflasche explodiert war. (Symbolbild)

Brand Gasflasche in Auto explodiert – Mann in Jülich verletzt

Jülich. Im Auto eines 47-Jährigen ist in Jülich eine Gasflasche explodiert. Passanten löschten die brennende Kleidung des Mannes. Die Polizei ermittelt.

Ein 47-Jähriger ist bei einer Explosion auf einem Parkplatz in Jülich lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, detonierte am Freitagnachmittag gegen 16 Uhr in seinem Wagen eine Gasflasche, die hinter dem Beifahrersitz stand. Der Peugeot stand sofort in Flammen und brannte komplett aus.

Zwei Spaziergänger, eine 62-Jährige und ein 46-Jähriger, halfen dem schwer verletzten Bedburger und löschten seine brennende Kleidung. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn mit schweren Verbrennungen in eine Klinik. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.