Bahn-Pendlerinnen und -Pendler in NRW brauchen jetzt wieder starke Nerven: Die GDL bestreikt die Bahn, in NRW kommt es deshalb zwischen Mittwochabend (22 Uhr) und Donnerstagabend (18 Uhr) zu massiven Beeinträchtigungen.

Essen Bahnpendler in NRW brauchen starke Nerven: Die GDL streikt - Züge fallen aus oder werden durch Busse ersetzt. Die Auswirkungen ab Mittwochabend.

Die ohnehin schon angespannten Nerven der Bahn-Pendlerinnen und -Pendler in NRW werden ab heute Abend auf eine neue Probe gestellt. Am Dienstag kündigte die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) im Tarifstreit mit der Bahn einen ersten Warnstreik an, der in NRW zwischen Mittwochabend um 22 Uhr und Donnerstagabend um 18 Uhr zu massiven Beeinträchtigungen führt. Hier gibt es Informationen zu Zugausfällen, Änderungen im Fahrplan und Schienenersatzverkehr (SEV).

GDL-Bahnstreik in NRW - so fahren RE-Linien ab 22 Uhr

RE 2: Zugverkehr nur zwischen Osnabrück und Münster

Diese RE-Linien fallen aus oder werden durch einen SEV ersetzt:

RE 8: Mönchengladbach - Koblenz

RE 9: Aachen - Siegen

RE 10: Düsseldorf - Kleve (ein SEV ist in Planung)

RE 12/22: Euskirchen-Köln

RE 14: Essen-Steele - Borken (ein SEV ist in Planung)

RE 16: Essen - Iserlohn (SEV zwischen Letmathe - Hagen - Bochum eingerichtet)

RE 42: Münster - Essen (der lange Takt zwischen Münster und Mönchengladbach verkehrt dagegen)

RE 49: Wupptertal - Wesel

RE 57: Winterberg/Brilon - Dortmund

GDL-Bahnstreik in NRW - so fahren RB-Linien ab 22 Uhr

Diese RB-Linien fahren eingeschränkt oder werden durch einen SEV ersetzt:

RB 20: Stolberg-Altstadt - Düren (im 60-Minuten-Takt zwischen Alsorf-Annapark und Stolberg)

RB 24: Köln - Euskirchen/Kall (im 60-Minuten-Takt)

RB 27: Mönchengladbach - Koblenz (im 120-Minuten-Takt)

RB 30/39: Bonn - Walporzheim (fällt zwischen Bonn und Remagen aus; zwischen Remagen und Walporzheim im 120-Minuten-Takt)

RB 33: Aachen - Heinsberg/Essen (zwischen Aachen und Mönchengladbach bis Donnerstag, 20 Uhr im 120-Minuten-Takt; zwischen Heinsberg und Linden SEV im 60-Minuten-Takt)

RB 40: Essen - Hagen (Züge fallen aus, SEV zwischen Bochum und Witten)

RB 51: Dortmund - Enschede (im 120-Minuten-Takt)

RB 52: Dortmund - Lüdenscheid (Züge fallen aus, SEV zwischen Dortmund - Hagen - Lüdenscheid)

RB 54: Unna - Neuenrade (Züge fallen aus; SEV zwischen Unna - Fröndenberg - Neuenrade

RB 63: Münster - Coesfeld (im 60-Minuten-Takt)

RB 64: Münster - Enschede (im 60-Minuten-Takt)

Diese RB-Linien fallen aus oder werden durch einen SEV ersetzt:

RB 25: Köln - Lüdenscheid

RB 31: Duisburg - Moers (SEV in Planung)

RB 32: Dortmund - Duisburg

RB 36: Oberhausen - Duisburg-Ruhrort (SEV in Planung)

RB 38: Bedburg - Köln (SEV zwischen Bedburg und Horrem)

GDL-Bahnstreik in NRW - so fahren S-Bahn-Linien ab 22 Uhr

Diese S-Bahn-Linien fahren eingeschränkt oder werden durch einen SEV ersetzt:

S 1: Dortmund - Solingen (im 60-Minuten-Takt)

S 6: Essen - Köln (im 60-Minuten-Takt zwischen Essen und Köln-Hansaring)

S 8: Hagen - Mönchengladbach (im 60-Minuten-Takt)

S 19: Düren - Au (Sieg) (im 60-Minuten-Takt)

Diese S-Bahn-Linien fallen aus oder werden durch einen SEV ersetzt:

S 2: Dortmund - Essen/Recklinghausen

S 3: Hattingen Mitte - Oberhausen (SEV zwischen Hattingen und Essen)

S 4: Unna - Dortmund-Lütgendortmund

S 5: Dortmund - Hagen

S 9: Hagen - Haltern/Recklinghausen (SEV zwischen Wuppertal-Vohwinkel und Essen sowie zwischen Gladbeck West und Haltern/Recklinghausen

S 11: Bergisch-Gladbach - Düsseldorf Flughafen

S 12: Köln-Ehrenfeld - Hennef

S 23/RB 23: Bonn - Euskirchen

Diese Übersicht wird im Laufe des Tages weiter aktualisiert. (Red)

