Der Musiker Gil Ofarim ist nach eigenen Angaben Opfer eines antisemitischen Vorfalls in einem Leipziger Hotel geworden.

Berlin. Der Musiker wurde laut eigenen Aussagen wegen seiner Kette diskriminiert. Berichten zufolge ist offenbar unklar, ob er die auch trug.

Leipzig, der 5. Oktober: Mit den Worten „Ich bin gerade sprachlos. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll“, beginnt der Rockmusiker und Schauspieler Gil Ofarim ein Video, das er auf seinem Instagram-Kanal postet und das eine gewaltige mediale Druckwelle freisetzt. Er sitzt vor einem Hotel der Kette „Westin“. Sichtlich aufgebracht berichtet Ofarim, wie ihn ein Mitarbeiter des Hotels antisemitisch beleidigt haben soll. Er habe einchecken wollen, als ein „Herr W.“ ihn aufforderte, seine Davidstern-Kette einzupacken.

Das Video macht schnell die Runde in den sozialen Netzwerken. Wird tausendfach angeklickt, kommentiert, geteilt. Deutschlandweit und international wird der zur Schlagzeile. Am 12. Oktober stellt Ofarim bei der Münchner Polizei Strafanzeige gegen den Hotelmitarbeiter.

Auswertungen der Überwachungskameras werfen Fragen auf

Doch der Zwischenfall scheint um einiges komplizierter, denn Aufnahmen der Überwachungskameras aus der Hotel-Lobby werfen offenbar Fragen auf. Das geht aus einem Bericht der „Bild am Sonntag“ hervor. Demnach ist nicht erkennbar, ob Gil Ofarim wirklich eine Kette mit einem Davidstern trug. Der Redaktion liegen die Aufnahmen vor.

Auch die „Leipziger Volkszeitung“ berichtet, dass die Auswertungen der Überwachungskameras möglicherweise ähnliches nahelegen. Eine spezielle Software könne die Qualität der Aufnahmen verbessern und Details kenntlich gemacht werden, heißt es in dem Zeitungsbericht, der sich auf Ermittlerkreise beruft. Demnach sei auf einem der Videos ein aufgeregter Gil Ofarim an der Rezeption zu sehen. Welche Worte zwischen Ofarim und dem Hotel-Personal fallen, bleibt ungewiss: Die Aufnahmen haben aus datenschutzrechtlichen Gründen keinen Ton. Es sei jedoch keine besagte Kette sichtbar.

„Es geht eigentlich um was viel Größeres.“

Der Musiker äußerte sich gegenüber der Bild am Sonntag wie folgt: „Der Satz, der fiel, kam von hinten. Das heißt, jemand hat mich erkannt“, sagte Ofarim. Es ginge in seinem Fall nicht nur um die Kette. „Es geht eigentlich um was viel Größeres. Da ich oft mit dem Davidstern im Fernsehen zu sehen bin, wurde ich aufgrund dessen beleidigt.“

Zwei Tage vor dem Vorfall im Hotel sei er zu Gast im ZDF bei der Konzert-Matinee „Happy Birthday, Giora Feidmann“ zu Ehren des jüdischen Musikers gewesen. „Bei der Gala trug ich die Kette und ich ziehe sie eigentlich so gut wie nie aus.“

Wie die Bild-Zeitung berichtet, hat die Leipziger Polizei mittlerweile „ernst zu nehmende Zweifel“ an dem ursprünglich geschilderten Ablauf der Ereignisse. In seiner Vernehmung soll sich demnach Ofarim nicht mehr erinnert haben können, ob er eine Kette trug oder nicht. Die Auswertung der Videoaufnahmen seitens Polizei und Staatsanwaltschaft laufen weiter.

Zahl antisemitischer Straftaten nimmt zu

Seit Jahren registrieren die Sichheritsbehörden eine steigende Anzahl antisemitischer Vorfälle in Deutschland. 2020 wurden bundesweit 2275 judenfeindliche Straftaten gemeldet. Das ist der höchste Wert seit 2001, als solche Straftaten erstmals gesondert erfasst wurden. Im Jahr 2019 waren es 2032 Delikte.

