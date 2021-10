Berlin/Leipzig Gil Ofarim wurde offenbar Opfer eines antisemitischen Vorfalls: Der Musiker soll in einem Hotel in Leipzig abgewiesen worden sein.

Der Musiker erhebt Antisemitismus-Vorwürfe gegen Mitarbeiter eines Leipziger Hotels. Der Sänger und Sohn des verstorbenen Musikers Abi Ofarim sei rund 50 Minuten an der Rezeption stehen gelassen worden, während andere Gäste vorgezogen wurden.

Als er schließlich nach dem Grund für die Behandlung gefragt habe, sei er auf den Davidstern an seiner Halskette verwiesen worden. Erst wenn er diesen abnehme, könne er einchecken. Kurz danach drehte Ofarim am Montagabend ein Video, das er am Dienstagvormittag auf Instagram veröffentlichte.

In dem rund zweiminütigen Clip sitzt der 39-Jährige auf der Straße. Im Hintergrund ist der Eingang des Hotels "Westin" zu sehen. Ofarim wirkt sichtlich mitgenommen von den Ereignissen. Eigentlich war er für die Aufzeichnung einer MDR-Fernsehshow in Leipzig zu Gast.

Gil Ofarim: So erlebte er den antisemitischen Vorfall in Leipzig

"Ich bin gerade sprachlos", sagt Ofarim. In dem großen Hotel im Zentrum der Stadt habe es einen Computerabsturz gegeben, erzählt er. Daher habe sich eine lange Schlange am Check-in gebildet. "Kann passieren, alles gut", so der Sänger. Aber: Während er gewartet habe, sei ihm aufgefallen, dass eine Person nach der anderen vorgelassen wurde. "50 Minuten später komme ich dran und frage: 'Entschuldigen Sie bitte, was ist los?'"

Der Hotelmitarbeiter, den Ofarim in dem Instagram-Beitrag als "Herrn W." vorstellt, habe geantwortet: "Um die Schlange zu entzerren." Dass Ofarim selbst in der Schlange stand, überging der Mitarbeiter demnach dabei. In diesem Moment, so schildert es der Sänger, habe "irgendeiner aus der Ecke" gerufen, Ofarim solle seinen Davidstern abnehmen, der auch im Video zu sehen ist. "Und da sagt der Herr W.: 'Packen Sie Ihren Stern ein.'"

Erst wenn er ihn abgenommen hätte, dürfe er einchecken. Ofarim verlangte laut eigenen Angaben zunächst noch den Manager des Hotels. Als der Mitarbeiter meinte, dieser sei nicht da, verließ der Musiker aufgelöst das Hotel. Sekundenlang ringt der Sänger um Fassung, scheint mit den Tränen zu kämpfen. Dann sagt er: "Deutschland 2021."

Ofarim erlebte bereits in der Vergangenheit antisemitische Diskriminierung

Im Text zu dem Post schreibt er: "Haben wir denn nichts aus der Vergangenheit gelernt?" Es sei nicht das erste Mal, dass er antisemitische Diskriminierung erlebt habe. "Aber irgendwann reicht es."

Ofarims Managerin Yvonne Probst sagte der "Bild"-Zeitung, dass der Sänger nach den Ereignissen komplett aufgelöst gewesen sei. Sie habe ihm erst einmal ein neues Hotel gebucht, in dem er die Nacht verbringen konnte. Jetzt überlege man gemeinsam weitere Schritte.

Hotel nimmt Angelegenheit "extrem ernst"

Ein Sprecher des "Westin Leipzig" sagte, dass man sehr besorgt über den Bericht sei und die Angelegenheit extrem ernst nehme. Das Unternehmen versuche, Ofarim zu kontaktieren, um herauszufinden, was passiert sei.

Der Vorsitzende des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, schrieb dazu in einem Statement beim Kurznachrichtendienst Twitter, dass die Anfeindung erschreckend sei. Es sei zu hoffen, dass das Hotel personelle Konsequenzen ziehe. Er hoffe ebenso, "dass wir künftig auf Solidarität treffen, wenn wir angegriffen werden". (dpa/bef)

