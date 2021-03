Los Angeles. In der Nacht zu Montag werden in den USA die diesjährigen Grammys verliehen. Die Favoriten stehen bereits fest. Doch es gibt Kritik.

In der Nacht zu Montag werden in Los Angeles die alljährlichen Grammys verliehen. Wegen der Corona-Pandemie findet die Musikpreis-Gala in einer Mischung aus Videoschaltung und Live-Auftritten statt - mit mehreren Bühnen, aber ohne Zuschauer. Geplant sind unter anderem Auftritte von Billy Eilish, Dua Lipa und Taylor Swift. Lesen Sie hier: Doku über Billie Eilish: Welterfolg und Liebeskummer

Zu den Favoriten für den begehrten US-Musikpreis gehört R&B-Diva Beyoncé mit neun Nominierungen, gefolgt von Taylor Swift, Dua Lipa und Roddy Ricch mit je sechs Nominierungen. Mit dem während der US-weiten Proteste gegen Rassismus veröffentlichten „Black Parade“ kann Beyoncé sich Hoffnungen auf die Auszeichnungen für den besten Song und die beste Platte machen. Laut Los Angeles Times ist jedoch kein Auftritt der Künstlerin geplant.

Die Künstlerinnen Dua Lipa, Beyoncé und Taylor Swift (v.l.n.r.) sind für die Grammys 2021 nominiert. Foto: Weiss and Robyn Beck / AFP

Lesen Sie auch: "Deutschland sucht den Superstar" – Dieter Bohlen steigt aus

Bereits im Vorfeld der Grammy-Verleihung gibt es Ärger

Der kanadische R&B-Popstar The Weeknd hat angekündigt, die Verleihung der wichtigsten Musikpreise der Welt künftig zu boykottieren. „Aufgrund der geheimen Komitees werde ich meinem Label nicht mehr erlauben, meine Musik bei den Grammys einzureichen“, teilte der Sänger und Rapper - bürgerlich Abel Makkonen Tesfaye - der „New York Times“ mit.

Bei den Nominierungen für die diesjährigen Grammy-Preise war der Kanadier komplett leer ausgegangen - obwohl er mit „Blinding Lights“ den international erfolgreichsten Song des vergangenen Jahres geliefert hatte. Der Synthiepop-Song stand in Dutzenden Ländern auf Platz eins der Charts und wurde allein bei Spotify mehr als 1,6 Milliarden Mal gestreamt.

Schon bei der Bekanntgabe der Nominierungen Ende November hatte sich The Weeknd wütend über seine Nichtberücksichtigung gezeigt. „Die Grammys bleiben korrupt. Ihr schuldet mir, meinen Fans und der Industrie Transparenz“, schrieb er auf Twitter. In den vergangenen Jahren hatte The Weeknd mehrere Grammys gewonnen, zuletzt 2018.

The Grammys remain corrupt. You owe me, my fans and the industry transparency... — The Weeknd (@theweeknd) November 25, 2020

Das könnte Sie auch interessieren: Premiere beim "Bachelor" – Kandidatin kommt im Finale zurück

Mangelnde Transparenz und Diversität - Kritik an den Grammys

Die begehrtesten Musikpreise der Welt werden in rund 80 Kategorien vergeben, etwa 13.000 Mitglieder der Recording Academy entscheiden über die Preisträger. Die Intransparenz des Vergabeverfahrens kritisierten auch schon andere Musiker, etwa der in diesem Jahr ebenfalls nicht nominierte Zayn Malik: „Wenn man nicht Hände schüttelt und Geschenke schickt, wird man bei den Nominierungen nicht bedacht. Nächstes Jahr schicke ich einen Korb mit Süßwaren.“

Für Unmut bei Musikern und Fans sorgt indes nicht nur mangelnde Transparenz. Auch über die Frage, inwieweit die Grammys der zunehmenden Diversität in der Musikszene gerecht werden, wird bereits seit Jahren öffentlich diskutiert. Zuletzt hatte die zuständige Recording Academy einige Verbesserungsvorstöße unternommen. (AFP/dpa/fmg)

Lesen Sie auch: "Let's Dance" – Das sind die neuen Kandidaten und Profis