Mit grünem Impf-Ausweis in den Urlaub

Athen. Griechenland lebt vom Tourismus. Trotz der anhaltenden Corona-Krise hofft das Land darauf, dass in diesem Jahr viele Urlauber kommen.

Sonne und Meer – die Sehnsucht nach Urlaub auf einer griechischen Insel ist riesig. Griechenland ist in diesem Frühjahr das Wunschreiseziel Nummer eins vieler Nordeuropäer. Die Gastgeber stehen so gut wie bereit: In gut vier Wochen könnten die ersten Urlauber aus Deutschland anreisen.

Kein ausländisches Reiseziel übt derzeit mehr Anziehungskraft auf urlaubsreife Deutsche aus als Griechenland: Bei den Buchungen für den Sommer 2021 liegt Hellas nach einer Erhebung des Tourismus-Marktforschungsunternehmens Travel Data + Analytics auf Platz eins, gefolgt von Spanien und der Türkei. Große Reiseveranstalter wie Tui bestätigen den Trend.

Griechenland: Niedrige Corona-Infektionsrate, hohe Inzidenz

Auch in Österreich und der Schweiz melden Reiseveranstalter großes Interesse an Griechenlandreisen. Einer der Gründe dürfte sein, dass die Griechen die Pandemie bisher relativ gut gemeistert haben.

Mit einer Infektionsrate von 2,8 pro 100.000 Einwohner steht Griechenland günstiger da als Deutschland (3,6), Österreich (6,4) und die Schweiz (7,1), aber auch besser als andere Mittelmeerländer wie die Türkei (4,6), Italien (6,2) oder Spanien (7,2).

Allerdings: Derzeit regis­triert Griechenland einen deutlichen Anstieg der Neuinfektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt 192,5. Damit gilt das gesamte Land als Corona-Risikogebiet. Für Rückkehrer gelten deshalb Reisebeschränkungen und Quarantänepflicht.

Corona: Wer geimpft ist, kann ungehindert einreisen

Der griechische Tourismusminister Charis Theocharis hofft, dass die Quarantänepflicht bald aufgehoben werden kann. Ab 14. Mai soll der diesjährige Neustart im Tourismus beginnen. Dann sollen die Tavernen, Cafés und Bars wieder öffnen.

Dann will Griechenland vor allem auf Impfzertifikate setzen: Wer eine Covid-19-Impfung bekommen hat, soll ungehindert einreisen dürfen. „Aber wir wollen keinen diskriminieren“, versichert Tourismusminister Theocharis.

PCR-Tests ermöglichen Einreise für Ungeimpfte

Alternativ zur Impfung sollen deshalb auch ein negativer PCR-Test oder ein Antikörpernachweis die Einreise ermöglichen. Außerdem plant Griechenland stichprobenartig Schnelltests an den Grenzen und Flughäfen. Wie im vergangenen Jahr müssen sich Urlauber spätestens 24 Stunden vor Antritt der Reise auf dem Internetportal travel.gov.gr online anmelden. Die Seite gibt es auch auf Deutsch.

Am Reisetag bekommt der Besucher einen QR-Code auf sein Handy, den er beim Einchecken und erneut bei der Ankunft vorzeigen muss. Damit soll die Nachverfolgung möglicher Infektionsfälle erleichtert werden. Lesen Sie mehr: Corona-Testpflicht: Was Reiserückkehrer jetzt wissen müssen

Tourismusbranche prüft Testpflicht für Beschäftigte

Um den Urlaubern mehr Sicherheit zu bieten, prüft die Regierung auch eine regelmäßige Testpflicht für alle Beschäftigten der Tourismusbranche. Einige griechische Hotels sind bereits geöffnet, so auf Rhodos und dem Peloponnes. Weitere wollen zum orthodoxen Osterfest aufmachen, das die Griechen in diesem Jahr am 2. Mai feiern.

In Pilotprojekten testet Griechenland den Neustart: Pro Woche können bereits jetzt 10.000 Israelis und 4000 Russen einreisen, sofern sie geimpft sind. Auch mit Großbritannien verhandelt Griechenland über die Anerkennung von Impfzertifikaten und eine Wiederaufnahme des Flugverkehrs.

Tourismusminister Theocharis blickt indes hoffnungsvoll auf die USA, die ebenfalls große Impffortschritte machen. 2019 kamen fast 1,2 Millionen US-Touristen. Die Amerikaner sind gern gesehene Gäste, weil sie im Schnitt 30 Prozent mehr ausgeben als Touristen aus Europa.

