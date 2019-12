Die Villa Kellermann steht an der Mangerstraße in Potsdam. Medienberichten zufolge wurden hier in der Knochen gefunden.

Potsdam. Bauarbeiter sind in Potsdam auf Knochen gestoßen. Die Villa soll Günther Jauch gehören. Nun untersucht die Gerichtsmedizin den Fall.

Skelett bei Villa von Jauch gefunden – Gerichtsmedizin prüft

Unterschenkelknochen, Patronenhülsen und der Schädel eines Skeletts – Bauarbeiter haben am Montagmorgen in einem Garten in Potsdam einen gruseligen Fund gemacht. Berichten der „Potsdamer Neuesten Nachrichten“ und „Bild“ zufolge steht auf dem betroffenen Grundstück an der Mangerstraße im Stadtteil Berliner Vorstadt die Villa Kellermann. Die Polizei machte dazu keine Angaben.

In der Villa betreibt der Berliner Sternekoch Tim Raue seit September ein Restaurant. Eigentümer der Villa ist Fernsehmoderator Günther Jauch. Die Gebeine sollen nun gerichtsmedizinisch untersucht werden. Wann dies geschehen sollte, konnte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Potsdam am Dienstag zunächst nicht sagen.

Wie die Zeitung weiter berichtet, haben Landschaftsgärtner gegen 8 Uhr am Montagmorgen die Knochen beim Baggern in 30 Zentimeter Tiefe entdeckt.

Günter-Jauch-Villa: Knochen gehören vermutlich zu russischem Soldaten

Wie kommen die Gebeine dort hin? Untersuchungen haben laut Polizei ergeben, dass die Knochen und der Schädel seit dem Zweiten Weltkrieg dort lagen. Es handele es sich wahrscheinlich um einen russischen Soldaten. Dafür würde auch die stark verrostete Munitionsart sprechen, die bei den Knochen gefunden wurde.

Nach Angaben des Volksbundes deutscher Kriegsgräberfürsorge kommt es in Brandenburg häufiger vor, dass menschliche Knochen aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden werden. Der Verein will das Skelett nach der Untersuchung auf einer Kriegsgräberstätte beisetzen.

Günther Jauch lebt in Potsdam

Die Staatsanwaltschaft werde prüfen, ob die Knochen gerichtsmedizinisch untersucht werden sollen, hieß es. Der Volksbund deutscher Kriegsgräberfürsorge werde das Teilskelett beerdigen.

TV-Moderator Günther Jauch, der selbst in Potsdam lebt, hatte die Villa gegenüber dem Schloss Cecilienhof vor gut drei Jahren gekauft und sie denkmalgerecht sanieren lassen.

Günter Jauch: Villa nach Bernhard Kellermann benannt

Das im Jahr 1914 errichtete Gebäude am Heiligen See ist nach dem Schriftsteller Bernhard Kellermann („Der Tunnel“) benannt. Zu DDR-Zeiten wurde es vom DDR-Kulturbund genutzt – als öffentlicher Treffpunkt von Intellektuellen, Künstlern und Schriftstellern. Nach der Wende wurde in der Villa einige Jahre lang ein Restaurant mit italienischer Küche betrieben. 2016 war Tim Raue Kandidat in Jauchs-Show „Wer wird Millionär?“

