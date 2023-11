Australien In Australien soll ein Surfer bei einer grausamen Hai-Attacke ums Leben gekommen sein. Die Polizei sucht nach dem Leichnam.

In Australien kam es zu einer Hai-Attack, bei der ein Surfer vermutlich ums Leben gekommen ist. Die australische Polizei sucht aktuell nach der vermissten Leiche. „Die Leiche des Mannes konnte noch nicht gefunden werden und die Suche wurde heute früh wieder aufgenommen“, erklärte die Polizei im Bundesstaat South Australia am Mittwoch. Der 55-jährige Surfer war am Dienstagmorgen in der Nähe des beliebten Surfreviers Granites Beach verschwunden. Augenzeugen sollen die Hai-Attacke beobachtet haben.

Lesen Sie auch: Australien: Aggressives Tier bringt Katamaran zum Kentern

Australien: Hai sei „so lang wie eine Limousine“ gewesen

Er habe gesehen, wie ein Hai „losstürmte und zubiss“ und den Mann unter das Wasser zog, wobei „überall Blut war“, sagte Ian Brophy, der den Vorfall beobachtet hatte, der Lokalzeitung „The Advertiser“. „Ich sah ihn in der Welle und der Hai hatte seinen Körper im Maul – es war grausam“, erklärte er. Nach wenigen Minuten sei nur noch das Surfbrett des Opfers zu sehen gewesen. Der Hai habe ihn vermutlich komplett verschlungen, fügte er hinzu. Ein weiterer Zeuge sagte dem Fernsehsender ABC, der Hai sei „so lang wie eine Limousine“ gewesen.

Auch interessant:Killer-Wale im Jagdrausch – Weiße Haie ziehen sich zurück

Die Küste Südaustraliens ist dafür bekannt, dass hier Weiße Haie leben. Im Mai war etwa 120 Kilometer von dem Ort des Angriffs vom Dienstag entfernt ein Lehrer von einem Hai zu Tode gebissen worden.

Auch interessant: Hai-Attacke in Hurghada: Experte erklärt Grund für Angriff

(fmg/afp)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Panorama