Halloween-Events 2021 NRW: Diese Partys finden statt

Am 31. Oktober steht die gruseligste Nacht des Jahres bevor! Die Zeit der Geister und Fabelwesen hat begonnen und die Zeit der Verkleidungen steht an. Hier die Top 5 Fakten zum Gruselfest...

Essen. In NRW sind wieder viele Halloween-Events geplant, von Grusel-Partys bis Horror-Attraktionen in Freizeitparks. Ein Überblick samt Corona-Regeln:

Vor einem Jahr herrschte am 31. Oktober corona-bedingt Grabesstille, nun finden wieder viele Halloween-Events in NRW statt. Die Clubs, Kneipen und Diskotheken laden 2021 zu Halloween-Partys ein. Auch die Freizeitparks in der Region haben passende Grusel-Specials im Angebot. Aber wo kann am besten gefeiert werden? Welche Orte in NRW sind am gruseligsten? Und welche Corona-Regeln müssen an Halloween beachten? Ein Überblick.

Halloween-Events in Essen: Zombiewalk und Partys

Die Halloween-Nacht startet in Essen traditionell mit dem Zombiewalk. Ab 18 Uhr werden rund 1000 gruselig verkleidete Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch die Innenstadt ziehen. Danach locken viele der Essener Clubs mit Halloween-Partys, zum Beispiel das Turock, das Nord oder der Westend-Club.

In der Zeche Carl beginnt die Halloween-Nacht zum Gruseln und Feiern um 21 Uhr und endet im Morgengrauen. Der Veranstalter verspricht Halloween in allen Hallen und kündigt an: „Wir verwandeln die Zeche in eine Kammer des Grauens.“ Gespielt wird Pop, Rock, Alternative und 80er und 90er.

Tickets: 10 Euro (8 Euro für Verkleidete)

10 Euro (8 Euro für Verkleidete) Start: 21 Uhr

21 Uhr Corona-Info: 3G-Nachweis erforderlich

3G-Nachweis erforderlich Adresse: Wilhelm-Nieswandt-Allee 100, Essen

Wilhelm-Nieswandt-Allee 100, Essen Mehr Infos: www.zechecarl.de

Diese Halloween-Partys finden in Bochum statt

Nach einem Jahr Corona-Zwangspause finden in den vielen Clubs, Kneipen und Diskotheken in Bochum endlich wieder Halloween-Partys statt. Im bekannten Bermuda-Dreieck lädt zum Beispiel das Three Monkeyz zur „gruseligsten Party“ – mit verschiedenen Walking Acts und dem „Mann ohne Schmerzen“.

Start: 20 Uhr

20 Uhr Corona-Info: 3G-Nachweis erforderlich

3G-Nachweis erforderlich Adresse: Südring 15, Bochum

Südring 15, Bochum Mehr Infos: www.thre3-monkeyz.de

Während Verkleidungen im Three Monkeyz nicht verpflichtend sind, findet in der Bierbar Miss Hops ein Kostüm-Wettbewerb statt: Das beste Kostüm gewinnt einen 100 Euro Gutschein.

Tickets: ab 8 Euro

ab 8 Euro Start: 21 Uhr

21 Uhr Corona-Info: 3G-Nachweis erforderlich

3G-Nachweis erforderlich Adresse: Kortumstraße 7, Bochum

Kortumstraße 7, Bochum Mehr Infos: www.misshops.de

Halloween 2021 in NRW: Tausende als Zombies verkleidete Menschen werden nach der Corona-Zwangspause im vergangenen Jahr nun wieder in Essen zum traditionellen Zombiewalk durch die Innenstadt erwartet. Foto: Stefan Arend/ FUNKE Foto Services

Halloween-Events in Duisburg: Hier wird's gruselig

Die ehemalige Krupp-Doktorenvilla Rheinperle verwandelt sich an Halloween in ein echtes Gruselhaus. Auf drei Tanzflächen warten mehrere DJs mit Clubhouse-Sounds, RnB und Carribean Beats auf die Besucherinnen und Besucher. Frische Luft geschnappt werden kann im verwunschenen Voodoo-Garten.

Tickets: ab 25 Euro

ab 25 Euro Start: 18 Uhr

18 Uhr Corona-Info: 3G-Nachweis erforderlich

3G-Nachweis erforderlich Adresse: Villenstr. 2, Duisburg

Villenstr. 2, Duisburg Mehr Infos: www.villa-rheinperle.com

Wem eine Partynacht nicht genug Bewegung ist, kann sich beim Halloween-Run im Duisburger Landschaftspark-Nord auspowern. Auf der 2,5, fünf oder zehn Kilometer langen Strecke gibt es Live-Musik und gruselige Überraschungsmomente mit Monstern, Licht- und Feuereffekten.

Tickets: 19,50 Euro

19,50 Euro Start: 18 Uhr

18 Uhr Corona-Info: Läuferinnen und Läufer müssen sich vorab online anmelden und geimpft, genesen oder getestet sein.

Läuferinnen und Läufer müssen sich vorab online anmelden und geimpft, genesen oder getestet sein. Adresse: Emscherstraße 71, Duisburg

Emscherstraße 71, Duisburg Mehr Infos: www.halloween-run.de

Diese Halloween-Partys finden in Düsseldorf statt

In Düsseldorf gibt es eine große Auswahl an Halloween-Partys. Bei einer von ihnen lädt schon die Location selbst zum Gruseln ein: bei der Halloween-Party im Bunker. In der „Gruft“ legt DJ Kribz auf und spielt vor allem 90er und frühe 2000er.

Tickets: ab 12 Euro

ab 12 Euro Start: 20 Uhr

20 Uhr Corona-Info: 3G-Nachweis erforderlich

3G-Nachweis erforderlich Adresse: Paulsmühlenstraße 51, Düsseldorf

Paulsmühlenstraße 51, Düsseldorf Mehr Infos: www.facebook.com/bunkerbenrath

Schaurige Deko verwandelt auch das Schlösser Quartier in eine gruselige Partyhöhle. Bei der „I love Düsseldorf Halloween-Edition“ legen die DJs Dimi Hendrix und Jan Plonka auf. Wer noch kein passendes Halloween-Makeup hat, kann sich vor Ort außerdem professionell schminken lassen.

Eintritt: ab 15 Euro

ab 15 Euro Start: 22 Uhr

22 Uhr Corona-Info: 3G-Nachweis erforderlich

3G-Nachweis erforderlich Adresse: Schlösser Quartier und Henkel-Saal, Ratinger Straße 25, Düsseldorf

Schlösser Quartier und Henkel-Saal, Ratinger Straße 25, Düsseldorf Mehr Infos: ww.facebook.com/schloesserquartier

Hier kann in Köln an Halloween gefeiert werden

Wer nicht bis zum 11.11 warten will, um verkleidet in Köln zu feiern, kann zwischen vielen verschiedenen Halloween-Partys in der Stadt wählen. In der Halle Tor 2 wird zum Beispiel auf drei Floors zu Hip-Hop, RnB, Elektro und Trash Pop getanzt.

Tickets: ab 25 Euro

ab 25 Euro Start: 21 Uhr

21 Uhr Corona-Info: 3G-Nachweis erforderlich

3G-Nachweis erforderlich Adresse: Girlitzweg 30, Köln

Girlitzweg 30, Köln Mehr Infos: www.diehalletor2.org

Die Sartory Säle in der Kölner Innenstadt verwandeln sich laut Veranstalter an Halloween zum größten „Horror Trash Palast NRWs“. Auf zwei Areas legt neben dem 90er- und 2000er- DJ-Team auch MO-TORRES auf.

Tickets: ab 22 Euro

ab 22 Euro Start: 22.30 Uhr

22.30 Uhr Corona-Info: 3G-Nachweis erforderlich

3G-Nachweis erforderlich Adresse: Friesenstraße 44-48, Köln

Friesenstraße 44-48, Köln Mehr Infos: www.sartory.de

Unter einem besonderen Motto steht die Halloween-Party in der Kölner Alm: Die „Gayoween“ zieht laut Veranstalter „Schwule, Lesben, Trans und Heteros aus Köln und der ganzen Welt an.“

Eintritt: ab 16 Euro

ab 16 Euro Start: 22 Uhr

22 Uhr Corona-Info: 3G-Nachweis erforderlich

3G-Nachweis erforderlich Adresse: Quatermarkt 1, Köln

Quatermarkt 1, Köln Mehr Infos: www.quater1.de

Im Movie Park in Bottrop findet jährlich das "Halloween Horror Festival" statt. Spezielle Grusel-Attraktionen laden Beuscherinnen und Besucher zum Fürchten ein. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Hier kann in Hagen Halloween gefeiert werden

Getreu dem „Süßes oder Saures" gibt es bei der "Großen Hagener Halloween Nacht" im Enigma neben gruseliger Deko, Walking Acts und einer Konfetti-Show auch eine Candy Bar. Die DJs ZACARI und MADRnb spielen Charts, Party Classics, Latin und Black.

Eintritt: ab 15 Euro

ab 15 Euro Corona-Info: 3G-Nachweis erforderlich

3G-Nachweis erforderlich Mehr Infos: www.instagram.com/enigma.club.hagen/

Zur "Kultparty" im Hagener Capitol wird nicht nur der Club selbst dekoriert, auch die Getränke an der Bar werden dem schaurigen Motto angepasst. Hier lohnt sich ein ausgefallenes Kostüm besonders: Die beste Halloween-Verkleidung wird mit 250 Euro prämiert.

Eintritt: ab 10 Euro

ab 10 Euro Corona-Info: 3G-Nachweis erforderlich, auch Genesene und Geimpfte müssen vor dem Einlass vor Ort einen Corona-Schnelltest machen und dafür vorab online einen Timeslot reservieren.

3G-Nachweis erforderlich, auch Genesene und Geimpfte müssen vor dem Einlass vor Ort einen Corona-Schnelltest machen und dafür vorab online einen Timeslot reservieren. Adresse: Dödterstraße 10, Hagen

Dödterstraße 10, Hagen Mehr Infos: www.instagram.com/clubcapitolhagen/

Halloween-Events NRW: Diese Freizeitparks bieten Horror-Attraktionen

Im Movie Park findet schon seit über 20 Jahren das „Halloween Horror Festival“ statt. Der Bottroper Freizeitpark wird nicht nur mit Nebel- und Lichteffekten und passender Deko in Szene gesetzt, auf die Besucherinnen und Besucher warten außerdem acht verschiedene Horror-Attraktionen und mehrere sogenannter Scare Zones. In einem der Horrorparkours samt Rampen und Löchern werden Grusel-Fans zum Beispiel von verseuchten Untoten gejagt.

Tickets: Karten gibt es online ab 32,90 Euro. Mit einem Tagesticket kann der Park auch schon vor den Horror-Shows besucht werden. Die Horror-Häuser kosten drei bis sechs Euro extra.

Karten gibt es online ab 32,90 Euro. Mit einem Tagesticket kann der Park auch schon vor den Horror-Shows besucht werden. Die Horror-Häuser kosten drei bis sechs Euro extra. Termine: Das Halloween Horror Festival im Movie Park Bottrop läuft noch bis einschließlich 7. November. Geöffnet ist der Park jeweils donnerstags bis sonntags. Die Horror-Attraktionen starten spätestens um 18 Uhr und gehen bis 22 Uhr.

Das Halloween Horror Festival im Movie Park Bottrop läuft noch bis einschließlich 7. November. Geöffnet ist der Park jeweils donnerstags bis sonntags. Die Horror-Attraktionen starten spätestens um 18 Uhr und gehen bis 22 Uhr. Corona-Info: Die Kapazitäten sind wegen Corona begrenzt. 3G-Nachweis erforderlich.

Die Kapazitäten sind wegen Corona begrenzt. 3G-Nachweis erforderlich. Adresse: Warner Allee 1, Bottrop

Warner Allee 1, Bottrop Mehr Infos: www.movieparkgermany.de

Jedes Jahr rund um Halloween wird aus dem fröhlichen Fort Fun im sauerländischen Bestwig das schaurig-schöne Fort Fear. Auf Besucher und Besucherinnen warten verschiedene Horror-Attraktionen und Labyrinthe – die auch für kleine Horror-Fans nicht zu gruselig sind.

Öffnungszeiten: ab 9.30 Uhr

ab 9.30 Uhr Eintritt: Tickets ab ca 25. Euro

Tickets ab ca 25. Euro Corona-Info: 3G-Nachweis erforderlich

3G-Nachweis erforderlich Adresse: Aurorastr. 50, Bestwig

» Einen Überblick über viele weitere Halloween-Events in Freizeitparks und weitere Grusel-Orte in NRW finden Sie hier: Halloween 2021: Hier können Sie sich in NRW gruseln

Die Eloria Erlebnisfabrik lädt zu einer besonderen Halloween-Party ein. Das ehemalige Grusellabyrinth startete nach der Corona-Zwangspause nicht nur unter neuem Namen, sondern auch mit einem neuen Konzept: Verschiedene Escape-Rooms bieten das ganze Jahr über Grusel- und Rätselspaß. Zur Halloween-Party „Die Nacht des Grauens“ legen in der historischen Waschkaue die Resident-DJs Salvatore Manusco und Simon Wolter auf. Sie spielen ein Mix aus House, RnB, Dance-Classics und Charts.

Tickets: ab 12 Euro

ab 12 Euro Start: 21 Uhr

21 Uhr Corona-Info: 3G-Nachweis erforderlich

3G-Nachweis erforderlich Adresse: Knappenstraße 36, Bottrop

Knappenstraße 36, Bottrop Mehr Infos: www.eloria.de

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Panorama