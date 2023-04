Amoklauf in Hamburg: Faeser bei Besuch vor Ort "tief bewegt"

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat eine Einrichtung der Zeugen Jehovas in Hamburg besucht, an der ein Amokläufer acht Menschen erschossen hatte. "Ich bin tief bewegt von dem, was mir berichtet wurde", sagte Faeser.

