In Hamburg ist am frühen Sonntagmorgen ein Großbrand ausgebrochen.

Hamburg. In Hamburg ist am Sonntagmorgen ein Großbrand ausgebrochen – eine Rauchwolke verdunkelte die Innenstadt. Die aktuelle Entwicklung.

Im Hamburger Stadtteil Rothenburgsort herrscht derzeit Ausnahmezustand: Meterhoch schlagen die Flammen in die Höhe, nachdem dort am frühen Sonntagmorgen ein Feuer ausgebrochen war. Wie das "Hamburger Abendblatt" berichtet, sollen zunächst abgestellte Kühlschränke gebrannt haben. Danach habe sich der Brand auf mehrere Hallen ausgebreitet.

Der Feueralarm wurde am Morgen um 4.42 Uhr ausgelöst. Seitdem kämpfen die Einsatzkräfte gegen die Flammen – inzwischen sind es über 200. Auch das Technische Hilfswerk ist vor Ort, um den Brand zu bekämpfen. Laut Feuerwehr sollen die Löscharbeiten noch den ganzen Tag dauern.

Großbrand in Hamburg: "Gehen davon aus, dass der Rauch sehr giftig ist"

Besonders tückisch: Zunächst war nicht sicher, ob von dem bei dem Brand entstehenden Rauch eine Gefahr ausgeht. "Wir können noch nicht sagen, was genau brennt, aber wir gehen davon aus, dass der Rauch sehr giftig ist", sagte Feuerwehrsprecher Tim Spießberger.

Die Anwohner wurden daher aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. In einer amtlichen Warnung wurde die Gefahr für Rothenburgsort gar als "extrem" eingestuft. Und nicht nur die unmittelbare Umgebung ist betroffen: Weil der Rauch in Richtung Hamburger Innenstadt zog, sind auch die Menschen dort zur Vorsicht aufgerufen.

Die Deutsche Presse-Agentur (dpa) berichtet von einer "riesigen Rauchwolke" über der Innenstadt. Diese sei "komplett verdunkelt", sagte ein Feuerwehrsprecher am Morgen. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand.

Inzwischen konnte in Bezug auf den Rauch zudem Entwarnung gegeben werden: „Unsere Spür- und Messfahrzeuge konnten bestätigen, dass es nicht so gefährlich ist“, sagte Feuerwehrsprecher Tim Spießberger am Mittag. Die Warnung konnte deshalb von der höchsten Stufe 3 (extreme Gefahr) auf die niedrigste Stufe 1 (Gefahreninformation) herabgesetzt werden.

Bahnverkehr wegen Großbrand in Hamburg eingeschränkt

Und auch der Bahnverkehr von Hamburg Richtung Osten wurde wegen des Feuers eingeschränkt. So mussten die Gleise zwischen Hamburg und Büchen laut Deutscher Bahn gesperrt werden. Die Folgen im Fernverkehr:

Verbindungen von Hamburg nach Berlin (IC, EC und ICE) werden umgeleitet und verspäten sich um rund 90 Minuten.

Die Stopps in Hamburg-Bergedorf, Büchen, Ludwigslust und Wittenberge entfallen.

IC- und ICE-Verbindungen zwischen Hamburg und Rostock entfallen komplett.

In Hamburg wurde zudem der Verkehr der S21 teilweise eingestellt. Auf den Straßenverkehr wirkte sich der Brand dagegen kaum aus. (fmg/dpa)

