Hamm: 16-jähriger Jugendlicher stirbt nach Ecstasy-Konsum

In Hamm ist ein Jugendlicher nach dem Konsum von Ecstasy verstorben. Die Ermittlungen zur Herkunft der Pillen dauern an.

Hamm Nach der Einnahme von Ecstasy ist ein 16-Jähriger in Hamm gestorben. Vergangene Woche wurde er nach dem Konsum ins Krankenhaus eingeliefert.

Ein 16-jähriger Jugendlicher ist nach der Einnahme von Ecstasy-Tabletten am Montag in Hamm verstorben. Das erklären Polizei und Staatsanwaltschaft in einer Mitteilung. Schon in der vergangenen Woche wurde der Jugendliche nach dem Konsum von mindestens einer Pille mit lebensbedrohlichen Symptomen in ein Krankenhaus eingeliefert. Er soll die Droge zusammen mit einem gleichaltrigen Jugendlichen eingenommen und im Laufe des Abends das Bewusstsein verloren haben.

Die Ermittlungen zur Herkunft der Pillen dauern an. Die Kriminalpolizei ermittelt außerdem zur Todesursache, heißt es weiter in der Mitteilung. (dpa/red)

