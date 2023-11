Hamm: Taxifahrer zeigt sich unbeeindruckt von Schusswaffe

Hamm. Als ein Fahrgast versucht, einen Taxifahrer zu bedrohen, bleibt dieser ganz ruhig. Anstatt sich auf Forderungen einzulassen, ruft er die Polizei.

Ein Taxifahrer hat in Hamm einen bewaffneten Raubüberfall völlig gelassen ausgesessen. Ein 40-jähriger Fahrgast habe am Montagabend plötzlich eine Schusswaffe gezogen, auf den Taxifahrer gezielt und demonstrativ durchgeladen. Doch der 52-jährige Taxifahrer habe trotz der Bedrohung beruhigend auf den Mann eingeredet und ihn dazu gebracht, die Waffe herunterzunehmen, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Taxifahrer lässt sich auf Forderungen überhaupt nicht ein

Der Täter habe sein Opfer schließlich noch drängen wollen, ihm doch wenigstens eine Schachtel Zigaretten zu kaufen und ihn nach Hause zu fahren. Doch der Taxifahrer blieb ungerührt - und rief die Polizei. Die konnte den 40-jährigen wenig später festnehmen. (dpa)

