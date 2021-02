Berlin. Die Kältewelle zeigt, wie wichtig ein warmes Zuhause ist. Doch zwei Millionen Deutschen leben aus Geldmangel in zu kalten Wohnungen.

Das extreme Winterwetter und die Corona-Kontaktbeschränkungen machen gerade deutlich, wie wichtig eine warme Wohnung ist. Für rund zwei Millionen Deutsche ist das aber nicht selbverständlich. Ihnen fehlt das Geld, um richtig zu heizen. Das Statistische Bundesamt hat am Montag mitgeteilt, dass 2019 davon rund 2,5 Prozent der Bevölkerung betroffen waren.

Experten sprechen von einer sogenannten "Energiearmut". Die Linke und der Sozialverband VdK verlangen deshalb mehr Unterstützung für Hartz-IV-Empfängerinnen und -Empfänger.

Auch interessant: Hartz IV: Wann wird der Corona-Zuschuss ausgezahlt?

Wie stellt man den Hartz-IV-Antrag? Wie stellt man den Hartz-IV-Antrag?

Coronavirus – Die wichtigsten News im Überblick

Hartz IV: Das Jobcenter zahlt nur die "angemessenen" Heizkosten

Denn Empfängern von Arbeitslosengeld II steht nach § 22 SGB II neben dem Hartz-IV-Regelsatz zwar auch eine Unterkunft inklusive Heizung zu. Aber: Das Jobcenter zahlt nur die "angemessenen" Heizkosten und orientiert sich dafür an bestimmten Richtwerten.

"Die Angemessenheit richtet sich bei der Unterkunft nach Größe und Preis der Wohnung, so gilt die Faustregel von etwa 45 bis 50 Quadratmeter für eine Einzelperson und ca. 60 Quadratmeter für Paare", erklärt die Verbraucherzentrale Berlin.

Lesen Sie auch: Corona: Kinderbonus 2021 - Wann wird das Geld ausgezahlt?

Bei der Prüfung, ob die Heizkosten dann tatsächlich angemessen sind, werde der "Bundesweite Heizspiegel" herangezogen, der seit 2005 jährlich veröffentlicht wird. Liegen die Kosten jedoch höher, muss eine Nachzahlung schlimmstenfalls aus eigener Tasche beglichen werden.

Lesen Sie hier: Hartz 4: Neuer Zuschuss - Jobcenter bezahlt Laptops für Kinder

Linke fordern höheren Heizzuschuss für Hartz-IV-Empfänger

Ordentlich heizen zu können, sei gerade in der derzeitigen Kältewelle wichtig, sagte Linken-Chefin Katja Kipping in Berlin. "Diese Energiearmut ist etwas, wo man nicht tatenlos zusehen kann." Deshalb müssten Hartz-IV-Empfänger die Heizkosten in der tatsächlichen Höhe ersetzt bekommen. Menschen mit niedrigem Einkommen sollten über das Wohngeld einen entsprechenden Zuschuss erhalten.

VdK-Präsidentin Verena Bentele verwies darauf, dass die Menschen in der Corona-Krise mehr Zeit zuhause verbrächten und gerade bei den eisigen Temperaturen ordentlich heizen müssten. In der Grundsicherung sollten daher die reell entstandenen Energiekosten komplett übernommen werden, im Wohngeld müsse es wieder eine Energiekomponente geben, forderte auch sie.

Auch interessant: Juristin beantragt Hartz IV - trotz fast 60.000 Euro auf dem Konto

Laut Statistischem Bundesamt blieb es 2019 übrigens am häufigsten bei Alleinlebenden sowie in Haushalten von Alleinerziehenden kalt. So konnten sieben Prozent der Menschen in Alleinerziehenden Haushalten ihre Wohnung aus Geldmangel nicht ausreichend heizen, unter den Alleinlebenden waren 4,8 Prozent betroffen. (afp/fmg)

Mehr zum Thema Hartz IV