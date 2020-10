Jeden Tag bebt irgendwo die Erde. Die meisten Beben sind aber so schwach, dass wir sie kaum spüren, doch immer wieder kommt es auch zu solchen mit verheerenden Schäden.

So entsteht ein Erdbeben

Istanbul. Ein heftiges Erdbeben hat am Freitagnachmittag den Westen der Türkei erschüttert. Es gibt mindestens vier Tote und viele Verletzte.

Ein heftiges Erdbeben hat am Freitag den Westen der Türkei erschüttert. Mindestens vier Menschen kamen ums Leben, mindestens 120 weitere seien verletzt worden, teilte Gesundheitsminister Fahrettin Koca, auf Twitter mit.

Nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS hatte es eine Stärke von 7. Der türkische Katastrophenschutz meldet einen Stärke von 6,6. Das Epizentrum des Bebens habe in der Ägäis vor Seferihisar in der türkischen Provinz Izmir gelegen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Freitag. Das Meer trat über seine Ufer.

Auch in Griechenland waren die Erschütterungen zu spüren. Besonders die Insel Samos ist betroffen, dort gab es Berichte über einen Tsunami und Gebäudeschäden. Auch die Tageszeitung Hürriyet veröffentlichte ein Video von den Schäden.

Erdbeben vor türkischer Küste nah an der Oberfläche

Das Beben lag nach ersten Erkenntnissen sehr nah an der Oberfläche. Auch soll es mit rund 30 Sekunden Dauer außergewöhnlich lang gewesen sein, wie das Rathaus von Samos mitteilte. Der türkische Innenminister Süleyman Soylu schrieb auf Twitter, man wisse bisher von sechs eingestürzten Gebäuden und Schäden an weiteren Gebäuden. Lesen Sie hier: Kreta: Seebeben der Stärke 5,4 erschüttert Mittelmeerinsel

Die Ägäis vor Seferihisar in der türkischen Provinz Izmir. Foto: - / dpa

Auf Samos stiegen Staubwolken auf, etliche Gebäude seien beschädigt, berichtete das griechische Staatsfernsehen. Das Beben konnte sogar in der griechischen Hauptstadt Athen gespürt werden. Mehr zum Thema: Sturm, Brand, Blitz – Wie man das Haus optimal versichert

Eingestürzte Gebäude in Izmir

Der türkische Nachrichtensender TRT zeigte Bilder von einem eingestürzten Gebäude in Izmir und berichtete von Panik auf den Straßen während des Bebens. Telefonverbindungen seien unterbrochen gewesen. Auf Fernsehbildern waren größere Staubwolken zu sehen, die über der Stadt hingen. Lesen Sie hier: Erdbeben in der Türkei – Zahl der Todesopfer steigt auf 41

Das Beben hat sich Anadolu zufolge um 14.51 Uhr Ortszeit (12.51 Uhr MEZ) zugetragen.

(dpa/afp/fmg)