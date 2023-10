Berlin Heidi Klum schmeißt zum 23. Mal ihre legendäre Halloween-Party. Beim Kostüm hat sich das deutsche Model offenbar selbst übertroffen.

Ob Regenwurm am Haken, Jessica Rabbit oder Nackt-Monster: Alle Jahre wieder erregt Supermodel Heidi Klum auf ihrer mittlerweile legendären Halloween-Party in New York mit verrückten Kostümen jede Menge Aufsehen. Kurz vor dem Kostümfest 2023, auf dem es auch in diesem Jahr nur so vor Stars und Sternchen wimmeln dürfte, lässt die 50-Jährige die Gerüchteküche brodeln: In was für einem Aufzug wird sie in diesem Jahr vor die Fotografen treten?

Heidi Klum: Halloween-Kostüm wird „gigantisch“

Am Freitagabend heizte die vierfache Mutter in der „Tonight Show“ von US-Talkmaster Jimmy Fallon Spekulationen um ihr diesjähriges Outfit an: „Es wird gigantisch“, verriet Klum. Fallons Vermutung, die „Germany‘s next Topmodel“-Chefin könnte Halloween als riesiger „Transformers“-Truck verbringen, dementierte die gebürtige Rheinländerin zwar – Heidi Klum plauderte jedoch aus: „Ich muss in Manhattan ein paar Straßen sperren lassen, was übrigens sehr schwierig ist.“

„Ich liebe die Fantasie daran, ich werde gerne jemand anderes, liebe es, wenn die Leute vorher raten müssen“, begründete sie die Heimlichtuerei. Auf Instagram fiebert sie dem großen Tag übrigens schon seit einiger Zeit entgegen: „Die Ruhe vor dem Sturm. Noch drei Tage. Mein diesjähriges Halloween-Motto lautet: ‚Go big or go home‘“ (deutsch: „Ganz oder gar nicht“), betitelte sie zuletzt ein Nacktfoto von sich.

Klums kunterbunte Halloween-Sause wird in diesem Jahr bereits zum 23. Mal stattfinden. In den vergangenen Jahrzehnten begeisterte Klum ihre Fans stets mit aufwendigen Kostümierungen. Eine Auswahl finden Sie in der folgenden Bildergalerie.

