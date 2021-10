In Italien ist ein Kleinflugzeug kurz nach dem Start in ein Bürogebäude in Mailand gestürzt. Bei dem Absturz kamen sechs Menschen ums Leben.

Mailand. In Mailand in Italien ist ein Kleinflugzeug mit Touristen an Bord in ein leerstehendes Bürogebäude gestürzt. Es gibt mehrere Tote.

In Mailand ist am Sonntag ein Flugzeug in ein Bürogebäude gestürzt

Dabei sollen alle acht Insassen ums Leben gekommen sein

Medienberichten zufolge war der Pilot des Flugzeugs deutscher Staatsbürger

Bei dem Absturz eines Kleinflugzeugs in Mailand in Italien sind laut übereinstimmenden Medienberichten acht Menschen ums Leben gekommen. Dabei soll es sich um den Piloten und sieben Passagiere handeln, darunter auch ein Kind.

Wie die italienische Tageszeitung "La Republica" berichtet, sei das Flugzeug am Sonntag in ein Gebäude gestürzt, das als Büro genutzt wird. Aufgrund von Renovierungsarbeiten habe es aber leer gestanden. Infolge des Absturzes brach in dem Gebäude ein Feuer aus.

Nach übereinstimmenden Berichten der Sender Rai News und Sky soll es sich beim Piloten der Maschine um einen deutschen Staatsbürger gehandelt haben. Zudem soll sich ein Franzose unter den Passagieren befunden haben.

Flugzeugabsturz in Mailand: Bürogebäude in Flammen

Auf Videos, die in den sozialen Netzwerken kursieren, ist das in Flammen stehende Bürogebäude zu sehen. Viele Bilder zeigen zudem eine hohe Rauchsäule.

🔴 SCHIANTO AEREO A MILANO, DA QUANTO RIPORTATO CI SONO 6 MORTI (1 PILOTA + 5 PASSEGGERI) pic.twitter.com/qo5bidJbAx — Mattia💕 (@MATTINTHISTOWN) October 3, 2021

Der Touristenflieger sei laut Medienberichten kurz zuvor vom Flughafen Mailand-Linate gestartet und habe sich auf dem Weg nach Olbia auf Sardinien befunden. Der Grund des Absturzes ist noch unklar.(jas/raer/dpa)

