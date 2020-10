Durchschnittlich sechs ausgewachsene Hurrikane verwüsten jedes Jahr Landstriche. Sie entstehen durch gewaltige, aufgeheizte Luftmassen nahe des Äquators, die durch die Corioliskraft in Rotation gebracht werden.

Washington. Hurrikan „Zeta“ hat die US-Golfküste erreicht und richtete erheblichen Schaden an. Mindestens ein Mensch in New Orleans kam ums Leben.

Hurrikan „Zeta“ hat am Mittwoch (Ortszeit) die US-Golfküste erreicht und mindestens einen Menschen getötet, bestätigten die Behörden. Die Person aus New Orleans (Bundesstaat Louisiana) starb durch einen Stromschlag aufgrund von niedergerissenen Stromleitungen.

Wie das US-Hurrikanzentrum berichtete, erreichte der Hurrikan eine Windgeschwindigkeit von 175 Kilometern pro Stunde – Videos hielten das starke Unwetter fest. Der Einschätzung von Experten zufolge könnte „Zeta“ einer der schwersten Hurrikans in der Region seit zehn Jahren werden. Laut Meteorologen sind auch Tornados nicht unwahrscheinlich. Zwischen dem Südosten Louisianas und West-Florida wurde auch vor Sturmfluten gewarnt.

Hurrikan „Zeta“: Louisiana, Alabama und Mississippi erklären den Notstand

Um sich auf den Sturm vorzubereiten zu können, erklärten die Gouverneure der Bundesstaaten Louisiana, Alabama und Mississippi den Notstand. Louisianas Gouverneur John Bel Edwards sagte am Mittwoch: „Sie sollten Ihre Vorbereitungen abschließen.“ Die Einwohner Louisianas wurden dringend davor gewarnt, das Haus zu verlassen.

Gegen Mittwochabend erreichte Hurrikan „Zeta“den Bundesstaat Alabama – erhebliche Schäden sind laut Hurrikanzentrum nicht auszuschließen. „Starke, zerstörerische Windböen, die Bäume und Stromleitungen beschädigen, werden sich wegen Zetas hoher Geschwindigkeit über Nacht und am Donnerstag landeinwärts über Teile des südöstlichen Bundesstaates Mississippi, Alabama, das nördliche Georgia, die Carolinas und das südöstliche Virginia ausbreiten“, hieß es in einem Bericht um 22 Uhr.

Ein Anwohner in Arabi im Bundesstaat versucht einen Abfluss freizuhalten, nachdem es wegen des Hurrikans „Zeta“ zu starken Regenfällen gekommen war. Foto: Sandy Huffaker / AFP

Wie die Webseite Poweroutage.us berichtete, hatten alleine in Louisiana in der Nacht zum Donnerstag mehr als 400 000 Menschen Stromausfälle. Auf der Yucatán-Halbinsel im Südosten Mexikos war „Zeta“ am Montagabend (Ortszeit) eingetroffen und hatte Bäume und Strommasten gestürzt, Überschwemmungen und auch hier Stromausfälle verursacht.

Hurrikan-Saison im Atlantik: Rekord-Sturmzahl brauchte alle vorgesehen Namen auf

Zwischen Juni und November bildeten sich so viele Stürme, dass die zuvor vorgesehenen, 21 alphabetisch geordneten Namen bereits aufgebraucht wurden. Aus diesem Grund griffen Meteorologen auf das griechische Alphabet zurück, was zuletzt 2005 nötig gewesen war.