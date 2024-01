Die „Icon of the Seas“, das größte Kreuzfahrtschiff der Welt, verlässt den Hafen von Miami zu seiner ersten öffentlichen Kreuzfahrt.

Kreuzfahrtschiff „Icon of the Seas“: Das ist der größte Kreuzer der Welt

Berlin. Die „Icon of the Seas“ ist ein Schiff der Superlative. Das größte Kreuzfahrtschiff der Welt ist zu seiner Jungfernfahrt aufgebrochen.

Das größte und spektakulärste Kreuzfahrtschiff der Welt ist am Sonnabendabend (Ortszeit) aus dem Hafen der US-Metropole Miami zu seiner Jungfernfahrt ausgelaufen. Das Ziel der ersten Fahrt: die Karibik. 7600 Gäste und 2350 Besatzungsmitglieder kann das Megaschiff befördern. Weltfußballer Lionel Messi und seine Teamkollegen von Inter Miami tauften das Schiff am Dienstag offiziell „Icon of the Seas“. Der Ozeanriese gehört zur US-amerikanischen Reederei Royal Caribbean International.

Größtes Kreuzfahrtschiff der Welt: Ein „Wasserpark auf See“

Was erwartet Passagiere auf der „Icon“? Laut der Reederei nicht weniger als der „größte Wasserpark auf See“, ein schwimmender Vergnügungspark der Superlative. Mit einem Fassungsvermögen von 150.000 Litern soll das Schiff den bislang größten Pool an Bord eines Kreuzfahrtschiffes beherbergen. Und noch dazu den ersten abgehängten Infinity-Pool auf See, der im achten Stock über den anderen Decks schwebt. Ganze sechs Wasserrutschen ergänzen den Badespaß.

Royal Caribbean lockt seine Gäste mit Innovation und einem Fokus auf Familien. Wer nicht planschen will, soll sich auf dem Kletterparcours „Crown‘s Edge“ oder der Boulderwand an Bord austoben können. Abendunterhaltung gebe es im „Aquadome“, einer Veranstaltungshalle mit eingebautem Wasserfall, oder bei Shows, die in der bisher größten schwimmenden Eisarena der Reederei stattfinden.

In Miami lockte die Jungfernfahrt des größten Kreuzfahrtschiffes der Welt Zuschauer an. Foto: Marco Bello / AFP

Von „Grease“ über „Cats“ bis hin zu Eigenproduktionen und Aqua-Theater sind alle Shows im Reisepreis inbegriffen. Zahlreiche Bars an Bord bieten Stand-up-Comedy, Livemusik und Tanz. Karaoke-Abende und Tischkicker-Tourniere finden in der Spielbar statt, Poker zockt man im schiffseigenen Casino.

„Icon of the Seas“: Rund 2000 Euro für eine Fahrt

Von seinem Heimathafen Miami aus soll der Kreuzer das ganze Jahr über siebentägige Reisen in die Karibikunternehmen. Für sieben Nächte in der Innenkabine zahlen Passagiere, die im September 2024 reisen wollen, rund 2000 Euro pro Person.

Kabinen mit Balkon starten bei 2300 Euro, für Suiten müssen Gäste mit 3400 Euro tiefer in die Tasche greifen. Passagiere haben die Wahl zwischen Innen- und Außenkabinen, Balkonkabinen und Suiten oder dem „Family Townhouse“, das sich über zwei Stockwerke erstreckt, die mit einer Rutsche verbunden sind. Zur Ausstattung gehören eine private Terrasse mit Whirlpool und ein Kinoraum.

Umwelt: Kreuzfahrtschiff „Icon“ wird mit Flüssiggas betrieben

Die „Icon“ ist das erste Schiff von Royal Caribbean, das mit Flüssiggas (LNG) betrieben wird. Ob die alternative Antriebsform wirklich umweltfreundlicher ist als die Nutzung fossiler Kraftstoffe, wird von Kritikern mit Blick auf wissenschaftliche Studien bezweifelt.

Die „Icon of the Seas“ ist 365 Meter lang, 250.000 Tonnen schwer und hat 20 Decks. Foto: Marco Bello / AFP

Umweltorganisationen kritisieren das Megaschiff. „Wenn man wirklich an Nachhaltigkeit und nicht an seinen Gewinn denken würde, würde man kein Kreuzfahrtschiff mit einer Kapazität von fast 10.000 Menschen bauen“, zitierte die „New York Times“ Marcie Keever von der Organisation Friends of the Earth.

Laut den Eignern soll das Schiff mit einer Technik ausgestattet sein, die Maschinenwärme in Strom umwandelt. Wie ihre Vorgängerin wurde die „Icon“ von der finnischen Meyer-Werft gebaut.

Die fünf größten Kreuzfahrtschiffe der Welt gehören zum gleichen Eigner

Mit 365 Meter Länge, einem Gewicht von 250.000 Tonnen und 20 Decks ist die „Icon of the Seas“ neuer Rekordhalter im Ranking der größten Kreuzfahrtschiffe. Die Kreuzfahrtgesellschaft Royal Caribbean International ist nicht nur Eigner des aktuell größten Kreuzfahrtschiffes der Welt, sondern auch seiner fünf gigantischen Vorgänger.

Die „Wonder of the Seas“ von Royal Caribbean International belegt mit 230 Tonnen, 362 Meter Länge und 18 Decks den zweiten Platz der größten Kreuzfahrtschiffe. Dicht gefolgt von der „Symphony of the Seas“, „Harmony of the Seas“, „Allure of the Seas“ und „Oasis of the Seas“.

Bei voller Auslastung kann die „Icon“ 7600 Gäste und 2350 Besatzungsmitglieder befördern. Foto: Marco Bello / AFP

Die Megaschiffe sind alle ganz wie der Neuling „Icon of the Seas“ auf Familien ausgerichtet. Alle sind mit riesigen Pools, Kletterwänden, Rutschen, Veranstaltungshallen und Casinos ausgestattet. Die Heimathäfen der Giganten befinden sich an US-Küsten, in Florida, New Jersey und Texas.

Aida-Schiffe sind auf Platz acht in der Weltrangliste

Mit 205.000 Tonnen Gewicht, 333 Meter Länge und 2626 Kabinen belegt die „MSC World Europa“ den sechsten Platz. Das Kreuzfahrtschiff stach 2022 das erste Mal in See. Laut der Reederei MSC Cruises wird das Schiff auch mit LNG betrieben und soll damit deutlich umweltfreundlicher sein als mit Öl betriebene Dampfer.

Ebenfalls mit LNG betrieben wird der siebte Platz, die MS „Iona“. Im deutschsprachigen Raum wohl am bekanntesten dürfte der achte Platz sein: „AIDAcosma“ und „AIDAnova“.

Die „AIDAcosma“ in Hamburg. Foto: AIDA Cruises

Die beiden Riesendampfer gehören zu der vorwiegend auf den deutschen Markt ausgerichteten Kreuzfahrtmarke Aida Cruises und dem italienischen Kreuzfahrtunternehmen Costa Crociere S.p.A. Beide Schiffe sind 344 Meter lang und 42 Meter breit und können bei Doppelbelegung 5252 Passagiere befördern.

