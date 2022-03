Impfausweise gefälscht: 70 Wohnungen in NRW durchsucht

Köln. Wegen des Verdachts auf Urkundenfälschung wurden 70 Wohnungen in NRW durchsucht. Eine Arzthelferin soll diverse Impfausweise gefälscht haben.

Die Ermittlungsgruppe „EG Stempel“ hat 70 Wohnungen und eine Firma in mehreren Städten in NRW wegen des Verdachts auf Urkundenfälschung durchsucht.

Insgesamt ermittelt die Staatsanwaltschaft Köln gegen 77 Personen zwischen 16 und 74 Jahren, die unechte Impfzertifikate und Gesundheitszeugnisse nutzen sollen. Unter anderem steht eine Arzthelferin im Verdacht, Impfausweise für 59 potenzielle Abnehmer gefälscht und digitalisiert zu haben.

Hunderte Beamte durchsuchten die 70 Wohnungen

Die 260 Beamten der Polizei Köln durchsuchten deshalb am Dienstagmorgen, 8. März, Wohnungen in Köln/Leverkusen, dem Rhein-Erft-Kreis, Kreis Mettmann und im Oberbergischen Kreis. Ziel der Durchsuchungen seien laut Staatsanwaltschaft gefälschte Impfausweise und digitale Impfzertifikate sowie weitere Hinweise auf mögliche Händler und Fälschungsutensilien.

Darüber hinaus wird in 15 weiteren Verfahren ermittelt, in denen unter anderem unechte Impfausweise in Apotheken oder dem Arbeitgeber zur Digitalisierung vorgelegt worden sein sollen. Eine ähnliche Untersuchung hat es schon am 15. Februar gegeben. (red)

