In Brasilien galt sie als Internetstar und war auch in ihrer Wahlheimat USA erfolgreich. Nun ist Mila de Jesus mit nur 35 Jahren gestorben.

Berlin Die brasilianische Influencerin und vierfache Mutter Mila de Jesus ist mit 35 Jahren gestorben. Erst im September hatte sie geheiratet.

Bekannt wurde sie durch ihre Abnehm-Reise, die sie auf ihrem Instagram-Kanal mit Zehntausenden Menschen teilte: Die brasilianische Influencerin Mila de Jesus ist im Alter von nur 35 Jahren verstorben. Das teilte ihre Tochter in einem emotionalen Post auf Instagram mit. „Mit großer Trauer geben wir den Tod unserer geliebten Mila de Jesus an diesem Freitag bekannt“, ist dort auf einem Schwarz-Weiß-Foto der Influencerin zu lesen. Weiter heißt es: „Bitte respektiert ihre Familie und Freunde in dieser Zeit der Trauer und lasst uns unseren Respekt für Mila ausdrücken, die wir sehr vermissen werden.“

Influencerin stirbt mit 35 Jahren – emotionale Nachricht von Tochter

Darunter hatte de Jesus‘ Tochter persönliche Worte geschrieben: „Wir sind erschüttert über den Tod unserer wunderschönen Mama. Danke für eure Gebete und Beileidsbekundungen. Bitte betet weiter für uns!“ Erst im vergangenen Jahr hatte die Influencerin, deren Abnehm-Reise auf Instagram rund 60.000 Menschen verfolgten, ihrem Ehemann George Kowszik das Ja-Wort gegeben. Gemeinsam mit ihm und ihren vier Kindern aus früherer Beziehung lebte sie in Boston im US-Bundesstaat Massachusetts.

Die Todesursache der 35-Jährigen ist bisher nicht bekannt. Unter dem Post bekundeten Tausende Fans ihre Anteilnahme. „Ich kann es immer noch nicht glauben. Möge Gott die Herzen der ganzen Familie trösten“, ist dort beispielsweise zu lesen, oder: „Wir senden ihrer Familie und ihren Freunden viel Liebe und Trost. Sie hat so viel Freude gebracht und wird vermisst werden.“

