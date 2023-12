iPhone aus Paket geklaut - Ermittlungen gegen Aushilfsfahrer

Niederkassel Einem Paketfahrer im Rhein-Sieg-Kreis wird mehrfacher Diebstahl hochwertiger Handys und Tablets vorgeworfen. Er hortete nicht nur die Geräte.

Großer Fund der Polizei im Rhein-Kreis-Sieg: Nachdem eine Frau ein neues Smartphone als gestohlen gemeldet hat, tat sich eine Spur zu mehr Diebesgut in Sankt Augustin auf.

Wie die Polizei mitteilte, überführten Beamte am 14. Dezember einen 19-jährigen Aushilfsfahrer eines Versanddienstleisters aus Sankt Augustin. Er soll diverse Technikgeräte geklaut haben. Auf die Spur kamen die Beamten ihm durch einen Diebstahl, der ihnen gemeldet wurde. Eine 43-Jährige wollte ihr neues iPhone aus einer Filiale eines Versanddienstleisters in Niederkassel abholen und musste zu ihrem Schrecken feststellen, dass es aus dem Paket gestohlen wurde. Unter Mithilfe des Sicherheitsteams des Versanddienstleisters, ließ sich schnell ein 19-jähriger Aushilfsfahrer ausmachen, der das Smartphone geklaut haben soll.Die Polizei nahm in anschließend vorläufig fest.

Polizei Niederkassel: Durchsuchung führte noch mehr Diebesgut zutage

Aufgrund der weiteren Ermittlungen erwirkte die Polizei gegen den Verdächtigen einen Durchsuchungsbeschluss. Bei der anschließenden Hausdurchsuchung stießen sie dann auf einen großen Fundus aus geklauten iPhones und einem iPad im Wert von mehreren tausend Euro. Darunter war auch das Smartphone der 42-jährigen Frau und weitere aufgerissene Versandpakete. Trotzdem entging der Verdächtige vorerst weiterem Ärger, denn aufgrund von fehlenden Haftgründen blieb er auf freiem Fuß. Dennoch läuft das Strafverfahren wegen der Diebstähle weiter. (red)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Panorama