Italien Vor über 150 Jahren wurde in Italien der "Klub der Hässlichen" gegründet. Nur wer die Klub-Philosophie verteidigt, darf Mitglied sein.

"Hässlichkeit ist eine Tugend, Schönheit ist Sklaverei": Nach diesem Motto leben die Mitglieder des "Club dei brutti", dem Klub der Hässlichen, mit Sitz in der kleinen italienischen Gemeinde Piobbico. Die 2000 Bewohner des malerischen Dorfes im Apennin, weniger als 50 Kilometer von der Adriaküste entfernt, haben sich schon im 19. Jahrhundert dem Widerstand gegen den Schönheitswahn verschrieben. Die Wurzeln dieses Vereins, der über die gesellschaftlichen Benachteiligungen unattraktiver Menschen aufklärt, Vorurteile bekämpft und jährlich ein Festival der Hässlichen organisiert, reichen bis ins Jahr 1879 zurück.

"Club der Hässlichen": Anfangs nur für Junggessellen und Jungfern

Gegründet wurde der "Club dei brutti" aus der Not heraus. "Damals gab es in unserer Gemeinde mehrere Frauen, die wegen ihres nachteiligen Aussehens keinen Ehemann fanden. Unverheiratete Frauen litten damals nicht nur unter ihrer sozialen Ausgrenzung, sie wurden auch als wirtschaftliche Belastung für ihre Familien wahrgenommen. Der ´Verein der Hässlichen´ ist daher anfangs als Heiratsmarkt entstanden. Jährlich wurde ein Dorffest veranstaltet, bei dem sich unattraktive Menschen trafen und Eheschließungen organisiert wurden", berichtet Giannino Aluigi, seit elf Jahren Präsident des Vereins.

Im Jahr 1879 gehörten dem "Club dei brutti" 128 Junggesellen und Jungfern an. 1963 wurde die "World Association of Ugly People" ins Leben gerufen. Ihr Motto: "Ein Mensch ist das, was er ist, und nicht das, wonach er aussieht". Als Emblem wählten die Gründer einen Wildschweinkopf. Sie wollten Mitstreiter finden. Ihre Botschaft sollte über alle Kontinente ausgestreut werden. Inzwischen zählt der Club 35.000 Mitglieder, darunter auch einige Deutsche.

Um aufgenommen zu werden, braucht man übrigens kein besonders schlechtes Aussehen. Es genügt, wenn man die "Philosophie des Klubs verteidigt und verbreitet". So steht es in den Statuten. "Wir sind hässlich, und wir sind viele: Es ist ein Unrecht, dass die Welt von der Schönheit regiert wird", ist im Manifest festgehalten.

Club-Präsidenten misst die Hässlichkeit der Mitglieder

Giannino Aluigi organisiert jährlich das Fest der Hässlichen und nimmt ständig neue Mitglieder auf. Er möchte die Welt vor gefährlichen Stereotypen retten. Zum Beispiel, dass nur Schönheit alles sei – ein Gedanke, der letztlich eine Form von Rassismus sei und in Ausgrenzung ende. Aluigi kann man Fotos von sich zuschicken oder persönlich in seiner Bar in Piobbico vorbeischauen. Der Herr Präsident bestimmt dann persönlich den Grad der Hässlichkeit - von "nicht ausreichend hässlich" über "normal hässlich" bis zu "außerordentlich hässlich".

Mitglied werden könne jeder, wenn er die Werte weiterträgt, also den Schönheitskult der modernen Gesellschaft offenlegt, sagt der Klubpräsident. Zu den Vereinsmitgliedern zählte auch der für seinen Buckel bekannte italienische Ministerpräsident Giulio Andreotti (1919-2013).

Daniele Isabettini: Der "hässlichste" Mann Italiens

Die Persiflage der Schönheitswettbewerbe in Italien findet jedes Jahr im September statt, wenn der Klub in Piobbico sein Fest abhält. Zum hässlichsten Mann Italiens wurde zuletzt erneut der 57-jährige Daniele Isabettini gewählt, der mit 28 Jahren einen schweren Verkehrsunfall hatte und zahlreiche Gesichtsoperationen über sich ergehen lassen musste. In einer Arte-Dokumentation, die am kommenden Dienstag ausgestrahlt wird, sagt Isabettini: "Wenn mir jemand sagt, du bist hässlich, geht das bei mir bei einem Ohr rein und beim anderen wieder raus!"

Daniele Isabettini (hier rechts zu sehen) wurde dieses Jahr erneut zum "hässlichsten Mann Italiens" gewählt. Foto: Club Dei Brutti/Facebook

Der Klub der Hässlichen beklagt unter anderem die Diskriminierung der Unattraktiven am Arbeitsplatz. Wissenschaftliche Studien zeigen, dass schöne Menschen im Beruf erfolgreicher sind. Es sei zum Beispiel bewiesen, dass Dicke im Job weniger Chancen haben. Bei Bewerbungsgesprächen fällt der erste Eindruck binnen Sekunden und ist danach nur noch schwer zu revidieren.

Doch was bedeutet heutzutage "attraktiv"? Bei Männern heißt das meist große Statur, tiefe Stimme und sportliche Figur. Bei Frauen schönes, kräftiges Haar, reine Haut, schlank. Viele Menschen mit angeblichen äußeren Defiziten neigen laut Präsident Aluigi dazu, sich zu verkriechen. "Dabei müssen gerade die Hässlichen aktiv werden. Nicht schön im Sinne der Werbung zu sein, ist oft Ansporn, etwas Besonderes zu leisten", meint der 57-Jährige.

