In einem Seniorenheim in Mailand hat es gebrannt - mindestens sechs Menschen kamen ums Leben.

Rom Ein heftiger Brand in einem Seniorenheim in Mailand hat mehrere Todesopfer gefordert. Über 80 Menschen erlitten eine Rauchvergiftung.

Drama in einem Seniorenheim in Italien: Wegen eines Brandes, der um 1.20 Uhr ausgebrochen ist, sind am Freitag in Mailand sechs Personen – fünf Frauen und ein Mann – ums Leben gekommen. 81 Personen wurden mit Rauchvergiftungen ins Krankenhaus eingeliefert, mindestens zwei Personen schweben in Lebensgefahr, berichteten die Rettungseinheiten.

Zwei Frauen im Alter von 69 und 87 Jahren, die dasselbe Zimmer teilten, starben durch die Flammen. Die anderen vier Personen, drei Frauen im Alter von 85, 84 und 75 Jahren und ein 73-jähriger Mann, kamen wegen des Rauchs ums Leben, der in den ersten Stock des Seniorenheims eindrang und dann den Rest des Gebäudes erreichte. 14 Personen wiesen schwere Rauchvergiftungen auf, 65 sind in weniger besorgniserregendem Zustand, hieß es.

Lesen Sie auch: Wie Rom sich gegen zerstörungswütige Touristen wehrt

Italien: Feuer bricht in Seniorenheim aus – Fenster explodieren

Die Patienten wurden in 15 Krankenhäuser eingeliefert. Die Flammen brachen im ersten Stockwerk aus noch nicht geklärten Gründen aus. Wegen der hohen Temperaturen explodierten die Fenster der Einrichtung. Viele Stadtbewohner wurden wegen der Sirenen der Krankenwagen, die die ganze Nacht lang die Patienten in die städtischen Krankenhäuser brachten, aufgeweckt.

Auch interessant: Forscherin aus italienischer Höhle befreit

Das dreistöckige Seniorenheim im Besitz der Mailänder Gemeinde, das 1955 gegründet wurde, befindet sich im südlichen Teil Mailands und zählt 210 Plätze. In der Nacht auf Freitag befanden sich 173 Patienten in der Einrichtung, die zum Großteil nicht selbstständige Senioren betreut, vor allem Alzheimer-Kranke. Wie Mailands Bürgermeister Giuseppe Sala laut AGI am Unglücksort sagte, war das Feuer offenbar im Zimmer von zwei Bewohnerinnen ausgebrochen, die beide in den Flammen ums Leben kamen. Das Feuer habe sich zwar nicht über diesen Raum hinaus ausgebreitet, wohl aber der Rauch. Über die Ursachen des Brandes wird noch ermittelt.

Lesen Sie hier: Italiens Modezar will das Dorf Castelluccio wieder aufbauen

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Panorama