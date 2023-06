Lange kämpft ein italienischer Angler mit dem Fluss-Giganten. Sein Fang bricht alle alten Rekorde. Sehen Sie hier die Bilder.

Ganze 2,85 Meter lang war der Wels, den ein Mann aus dem Po in Italien fischte

Das Bild des Fangs gehen um die Welt

Mit dem Fang hat der Angler einen neuen Rekord geknackt

Seeungeheuer gelten eigentlich als Fantasiegespinst – möchte man meinen. Doch die Bilder und Videos, die jetzt von einem spektakulären Giganten aus dem italienischen Fluss Po gemacht wurden, sind Grund zum Umdenken. Alessandro Biancardi aus Italien hat einen Fisch gefangen, der alle Rekorde bricht. Biancardi konnte Ende Mai einen fast drei Meter langen Wels nach 40 Minuten Kampf an Land ziehen. Der Fluss Po im Norden Italiens ist bekannt seine riesigen Welse, die regelmäßig von Anglern gefangen werden. In diesen Berliner Seen schwimmen riesige Welse.

Der neue Rekord-Wels ist 2,85 Meter lang und damit vier Zentimeter länger als der ehemalige Rekordhalter. Nach eigenen Angaben ist dieser Fang für den Angler Biancardi das Ergebnis von 23 Jahren Forschung und Hingabe. Nachdem der Wels gemessen, fotografiert und von mehreren Zeugen bestätigt wurde, ließ der glückliche Biancardi den Fisch wieder frei. Auf der Facebook-Seite Seite seines Teams "Madcat" berichtet Biancardi ausführlich von seinem Fang. Lesen Sie hier: Mann in Hurghada von Hai getötet und gefressen.

Rekord-Wels in Italien gefangen: Bilder zeigen Angler mit dem 3-Meter-Giganten

"Alles begann wie ein normaler Tag Fischen", schreibt Biancardi. Er angelte in der Gegend von Revere in der Provinz Mantua im Fluss Po. Biancradi bereitete sorgfältig seine Austrüstung vor, die Bedingungen schienen ihm gut. Schon an der ersten Stelle, an der er seinen Köder auswarf, biss ein Fisch an. Es folgte ein 40 Minuten langer Kampf inmitten starker Strömung und vieler Hindernisse im Wasser.

"Als er zum ersten Mal an die Oberfläche kam, begriff ich, dass ich ein Monster an der Leine hatte. Das Adrenalin pumpte in mir und die Angst den Fisch zu verlieren, löste in mir Panik aus. Ich war alleine und stand dem größten Wels gegenüber, den ich jemals in 23 Jahren gesehen hatte."

Fakten zum Wels Wissenschaftlicher Name Silurus glanis Familie Welsartige (Siluridae) Größe und Gewicht Bis zu 2,5 Meter, Bis zu 100 Kilogramm Alter Bis zu 30 Jahre in der Wildnis Lebensraum Große, langsam fließende Flüsse und tiefe Seen Verbreitung Ganz Europa und Teile Westasiens

Biancardi brachte den Wels in flacheres Wasser, wo es ihm gelang, ihn an Land zu ziehen. In der Aufregung hatte er vergessen sein Boot anzubinden, sodass er ins Wasser springen musste, um seine Ausrüstung zu retten.

Nachdem er andere Angler-Kollegen hinzuholte, maß er unter den Augen der erstaunten Versammelten seinen Monster-Fang: 285 Zentimeter – Weltrekord. "Ich war sehr neugierig, wie schwer der Wels war, wollte ihn aber nicht weiteren Stress aussetzen, sodass ich ihn freiließ", schreibt Biancardi auf Facebook. Er hoffe, dass der Wels anderen Anglern die gleiche Freude macht, die er ihm gemacht hat.

Lesen Sie auch: Wetter in Italien: Urlaub droht ins Wasser zu fallen

Häufig gestellte Fragen und Antworten: Was genau ist der Wels für ein Fisch?

Welse können eine nahezu gigantische Größe annehmen. Foto: weltreisendertj/istockfoto

Der Wels, auch als Waller bekannt, ist eine Großfischart, die in Flüssen und Seen in ganz Europa vorkommt. Welse sind nachtaktiv und ernähren sich hauptsächlich von anderen Fischarten und Kleintieren. Sie sind bekannt für ihre Größe und Kraft und sind bei Anglern sehr beliebt.

Wie groß kann ein Wels werden?

Welse können beeindruckende Größen erreichen. Die größten Exemplare werden über 2,5 Meter lang und wiegen über 100 Kilogramm.

Wo ist der natürliche Lebensraum des Welses?

Welse bewohnen eine Vielzahl von Gewässertypen. Sie bevorzugen große, langsam fließende Flüsse und tiefe Seen. Sie sind in ganz Europa verbreitet und kommen auch in Teilen Westasiens vor.

Was frisst ein Wels?

Welse sind Allesfresser und nehmen ein breites Spektrum an Nahrung zu sich. Sie ernähren sich hauptsächlich von Fischen, darunter Karpfen und Brassen, können aber auch Wasservögel, kleine Säugetiere und Insekten fressen.

Wie kann man Welse angeln?

Das Angeln auf Welse erfordert spezielle Techniken und Ausrüstung. Nachtangeln ist bei Welsanglern sehr beliebt, da Welse hauptsächlich nachtaktiv sind. Es wird oft eine schwere Ausrüstung verwendet, um diesen Fisch zu fangen.

Sind Welse für den Menschen gefährlich?

Obwohl Welse sehr groß und kräftig sein können, stellen sie normalerweise keine direkte Bedrohung für den Menschen dar. Es sind jedoch Fälle bekannt, in denen Welse Angler oder Schwimmer angegriffen haben. Im Allgemeinen sollte man jedoch mit Vorsicht vorgehen, wenn man in Gewässern fischt oder schwimmt, in denen Welse vorkommen.

Wie pflanzen sich Welse fort?

Welse sind Laichfische, die sich im Frühjahr und Sommer fortpflanzen. Das Weibchen legt Tausende von Eiern, die das Männchen dann befruchtet. Die Jungfische schlüpfen nach einigen Tagen und sind vollständig selbstständig. (os/bekö)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Panorama