Jamaika oder Ampel? Das denken die Bürgerinnen und Bürger

Essen. Welche Koalition wünschen sich die Bürgerinnen und Bürger nach der Bundestagswahl? Die NRZ hat in der Essener Innenstadt nachgefragt.

Nach dem knappen Ergebnis der Bundestagswahl bleibt eine Frage offen: Welche Koalition wird es werden? Jamaika aus CDU, FDP und Grünen oder die Ampel aus SPD, FDP und Grünen? Wir haben in der Essener Innenstadt nachgefragt, welche Kombination sich Bürgerinnen und Bürger wünschen. Viele haben sich so kurz nach der Wahl noch keine Gedanken gemacht, andere blicken noch wehmütig auf die Wahlergebnisse.

„Also ich hätte gerne Rot-Grün-Rot gehabt“, ärgert sich Gisbert Hadamitzky. Der 64-Jährige hatte erwartet, dass der Abstand zwischen SPD und CDU größer ausfallen wird und die Linke ein paar Prozentpunkte mehr schafft. .

Ähnlich geht es den Cousinen und Schülerinnen Kadra und Mariam Semmo, die auf einer Bank am Berliner Platz sitzen. „Ich kann mir CDU und die Grünen in der Kombination nicht vorstellen“, sagt Miriam. Auch ihr war klar, dass die SPD die meisten Stimmen erhalten wird. „Alle unsere Verwandten haben die SPD gewählt“, so Kadra Semmo. Die 18-Jährigen selbst dürfen nicht wählen, da sie keinen deutschen Pass besitzen. Sie würden die SPD aber der CDU vorziehen.

Dass die Linke so massiv Wahlstimmen verloren hat, war für Celine Radau eine Überraschung. Auch die Prozentzahl der Grünen hatte sie höher erwartet. „Aber dass die Union so abgesunken ist, war klar“, findet die junge Passantin. Zu viele Vorfälle habe es gegeben, die das Vertrauen in die CDU gedämpft hätten. Die Mischung aus SPD, Grünen und FDP könne sich Radau gut vorstellen: „Das ist für mich nicht die beste Lösung, aber ich könnte damit am ehesten leben.“