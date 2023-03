Nach dem verzögerten Abschied von James-Bond-Darsteller Daniel Craig beginnt die Suche nach seinem Nachfolger. In britischen Medien werden viele Namen gehandelt, doch der nächste 007 ist wahrscheinlich nicht dabei.

Im Mai soll das neue Bond-Buch "Im Geheimdienst Seiner Majestät" veröffentlicht werden. Alles zu Handlung und Co. finden Sie hier.

James Bond ist zurück in Aktion und diesmal geht es um die Krönungszeremonie des britischen Königs Charles III. Der neue 007-Roman "Im Geheimdienst Seiner Majestät" – geschrieben von Charlie Higson – soll am 4. Mai veröffentlicht werden. Also bloß zwei Tage vor der offiziellen Krönung von König Charles und Königin Camilla. Der Roman verspricht den Fans einen aufregenden Cocktail von Sex über Gewalt bis zu rasenden Autos und einem schillernden Bösewicht mit einem fiesen Handlanger und natürlich Bond selbst.

Neuer James-Bond-Roman kommt im Mai: Die Handlung von "Im Geheimdienst Seiner Majestät"

Im neuen James-Bond-Roman steht 007 einem Bösewicht gegenüber – dieser möchte die Krönungszeremonie von Charles III. stören. Bond wird in diesem Roman zum Retter der Feierlichkeiten von Charles III. Er muss seine Fähigkeiten als Geheimagent einsetzen und die Pläne seines Gegners vereiteln. Charlie Higson ist ein britischer Autor und Schauspieler und steckt hinter der neuen Bond-Story. Higson hat schon fünf Bücher der "Young Bond"-Reihe geschrieben, die den späteren Geheimagenten 007 während seiner Schulzeit begleitet.

Autor Higson spricht über sein neues Projekt – „so spannungsgeladen wie eine Bond-Mission"

Die Fertigstellung vom neuen Bond-Romans in Rekordzeit ist für Higson „so spannungsgeladen wie eine Bond-Mission". Als er von Ian Fleming Publications die Idee bekam – eine Bond-Geschichte für Erwachsene zu schreiben – war er begeistert. Zumindest bis ihm klar wurde, dass es bis zur Krönung im Mai fertig werden muss. Der Titel – "Im Geheimdienst Seiner Majestät" – ist ganz klar angelehnt an das vor 60 Jahren veröffentlichte Bond-Buch "Im Geheimdienst Ihrer Majestät" von 007-Erfinder Ian Fleming.

Der britische Schriftsteller Ian Fleming (1963) ist geistiger Vater von James Bond. Foto: Central Press/Central_Press/dpa

Die Lizenzgebühren aus Higsons Buch sollen der National Literacy Trust zugute kommen – einer Wohltätigkeitsorganisation mit Sitz in Großbritannien, die benachteiligten Kindern Lese- und Schreibfähigkeiten vermittelt. (afp)

